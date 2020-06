Atlantassa järjestettiin rasismin vastainen mielenosoitus tuhopoltossa tuhoutuneen ravintolan edustalla sunnuntaina. Rayshard Brooks surmattiin pidätystilanteessa ravintolan ulkopuolella viime perjantaina. Kuva: ERIK S. LESSER

Yhdysvalloissa jälleen musta mies on kuollut pidätystilanteessa.

Poliisi ampui Rayshard Brooksin, 27, myöhään perjantaina ravintolan autokaistalla Atlantassa, kun hän yritti päästä poliiseja pakoon.

Lauantaina protestoijaryhmä sytytti kyseisen Wendy's-ravintolan tuleen, ja rakennus tuhoutui täysin.

Lisäksi kaupungin poliisipäällikkö Erika Shields irtisanoutui ampumisen vuoksi.

Asiasta uutisoivat muiden muassa BBC ja uutistoimisto Reuters.

Kolme viikkoa sitten valkoinen poliisi surmasi mustan George Floydin painamalla tätä polvella niskasta lähes yhdeksän minuutin ajan Minneapolisissa.

Tapahtumasta alkoivat mielenosoitukset eri puolilla Yhdysvaltoja ja maailmaa.

Poliisiväkivaltaa ja rasismia vastaan on osoitettu mieltä myös Atlantassa.

Jo heti perjantaina kaupungissa alkoi protesteja myös Brooksin kuoleman vuoksi.

Mitä Atlantassa tapahtui?

Atlantassa perjantai-iltana poliisit hälytettiin ravintolaan, koska Rayshard Brooks oli nukahtanut autoonsa ja hänen ajoneuvonsa tukki ravintolan autokaistan.

Tapahtumasta on julkistettu paitsi silminnäkijän video, myös poliisikameran tallentama video.

Poliisitallenteessa näkyy, että ensin poliisit testasivat Brooksin päihtymystilaa muun muassa puhallustestillä.

Sen jälkeen poliisit pyrkivät ottamaan Brooksin kiinni päihtymistilan vuoksi.

He yrittivät laittaa hänelle käsiraudat, jolloin heidän kameransa putosivat maahan.

Valvontakameroiden videossa näkyy, että poliisit taistelivat maassa olevan Brooksin kanssa.

Brooks otti toiselta poliisilta etälamauttimen ja juoksi pakoon, minkä jälkeen toinen poliisi käytti etälamautinta Brooksiin.

Valvontakameroiden videolla kuului laukauksia, minkä jälkeen Brooks makasi maassa.

Brooks vietiin sairaalaan, jossa hän myöhemmin kuoli.

Myös toista poliisia hoidettiin sairaalassa tapahtumassa tulleen loukkaantumisen vuoksi.

Perjantain jälkeen toinen poliisi sai potkut ja toinen siirrettiin hallinnollisiin töihin. Kumpikin poliisi on valkoinen.

Eronnut poliisipäällikkö Erika Shields oli toiminut virassa joulukuusta 2016 pitkän poliisiuran päätteeksi.

– Päällikkö Shields haluaa, että Atlanta olisi malli merkityksellisille uudistuksille, joiden pitäisi tapahtua koko maassa. Sen vuoksi hän on tarjoutunut välittömästi eroamaan poliisipäällikön tehtävistä, jotta kaupunki voi mennä eteenpäin ja rakentaa jälleen kipeästi tarvittavaa luottamusta, Atlantan pormestari Keisha Lance Bottoms sanoi lausunnossaan.

Valkoisen Shieldsin tilalle on väliaikaisesti nousemassa apulaispoliisipäällikkö Rodney Bryant, musta mies.

Brooks oli pienen tytön isä

Rayshard Brooks oli pienen tyttären isä. Tyttären syntymäpäivä oli lauantaina.

Brooksin perheen asianajaja Chris Stewart sanoi, että poliiseilla ei ollut oikeutta tappavaan voimankäyttöön. Hän muistutti, että Brooksin ottama etälamautin on ei-tappava ase.

– Ei saa ampua ketään, jollei joku osoita aseella, Stewart sanoi toimittajille.

Georgian osavaltion tutkintalautakunta on ottanut tutkittavakseen tänä vuonna jo 48 tapausta, joissa poliisi on ampunut. Tapauksista 15:ssä ampumisen uhriksi joutunut on kuollut.