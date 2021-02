Progressiivista post-metalia esittävä uumajalainen Cult of Luna on lajityyppinsä johtavia yhtyeitä. Kuva: SILVIA GRAV

Enemmän tai vähemmän jalometallimaista menoa on luvassa Oulussa loppukesästä, kun Kuusisaaren esiintymislavalle kapuavat muun muassa progressiivista metallia soittava Opeth sekä progressiivista doom/post-metallia soittava Cult of Luna Ruotsista. Näiden lisäksi North Of Hell -festivaalissa esiintyy 13. ja 14. elokuuta kaikkiaan noin kaksikymmentä muuta metallibändiä.

Ensimmäistä kertaa järjestettävä North Of Hell ei ole edes ainoa takavuosien metallimusiikkifestivaalin perinnettä Oulussa jatkava tapahtuma tulevana kesänä.