Jokerit pelasi kahdeksalla kaudella KHL:ssä. Nyt joukkue on ilman sarjaa.

Jääkiekon Liiga tiedottaa, että kaudelle 2023–24 ei myönnetä uusia liigalisenssejä.

Sarjaan on ollut pyrkimässä Helsingin Jokerit, jonka taru venäläisvetoisessa KHL-liigassa tuli päätökseen viime talvena.

Tämän jälkeen esimerkiksi takavuosien kiekkotähdet Teemu Selänne ja Keijo Säilynoja ovat puuhanneet Jokereiden tuomista takaisin pääsarjaan. Hieman yllättäen heidän vetämänsä hanke kertoi elokuussa, että neuvottelut asian suhteen olivat päättyneet.

Tämän jälkeen esiin on tullut toinen taustaryhmä, joka ilmeisesti on ostanut itselleen Jokerien nimen ja logon käyttöoikeudet.

– Nyt on yksinkertaisesti aika rauhoittaa tilanne. Osakkaat katsovat, että heillä on vallitsevissa olosuhteissa tarve ja velvollisuus suojella sekä Liigan että suomalaisen huippujääkiekkoilun intressejä, sanoo Jääkiekon SM-liiga Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen tiedotteessa.

Liigan ja Suomen Jääkiekkoliiton välinen sopimus mahdollistaa Liigalle laajat toimivaltuudet hallinnoida lisenssiprosessia. Liiga on nyt tullut siihen tulokseen, että suoraan pääsarjaan ei ole asiaa, vaan reitti käy Mestiksen kautta.

Mahdollisen uuden Liiga-seuran elinvoiman ja kilpailukyvyn varmistamiseksi Liiga ohjaa

– Meillä on oikeus ja mahdollisuus tehdä tämä linjaus, sekä selkeät perusteet. On kaikkien osapuolien kannalta parasta, että mahdolliset lisenssihakemukset tehdään riittävän huolellisesti, Hiltunen sanoo.

Julkinen keskustelu on koskenut viime kuukausien ajan lähes yksinomaan Helsingin Jokereita, mutta taustalla on ollut pitkään aktiivisena myös toisenlainen hanke. Kyseessä on Kiekko-Espoo, joka on ilmaissut Liigalle, että se pyrkii hakemaan liigalisenssiä kaudelle 2024–25.

Kiekko-Espoon edustajat tapasivat Liigan johtoa viime viikolla.