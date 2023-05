Kiiminkiin tulee kansan kovasti kaipaama kirpputori, kun Jenni ja Susanne Puirava, tytär ja äiti, perustavat Näätämöntielle Kuusamontien kupeeseen kirpputorin nimeltä Pororajalla. Sen on määrä avautua parin viikon sisällä, kesäkuun alussa.

Kirpputori on itsepalvelutyyppinen, eli tavaroistaan eroon haluava vuokraa Puiravilta pöydän ja tulee pitämään kirpputoria. Paikkoja on jonkin verran alle sata. Enemmänkin mahtuisi, mutta Puiravat halusivat sinne tilaa muun muassa huonekaluille ja muulle isommalle tavaralle. Kooltaan kirpputori on vajaat 300 neliötä.