Vuosi sitten oululaisilla eläkeläisillä Harri Hietalalla, 70 ja Mervi Ylitalolla, 69 kävi mahdottoman hyvä tuuri.

Kun Höyhtyälle 2022 valmistuneen kerrostalon senioriasuntoihin etsittiin asukkaita, Hietala ja Ylitalo valittiin viimeisten joukossa.

Sisältä TA-yhtiön senioritalo on kuin mikä tahansa kerrostalokoti. Senioriasunnot on rakennettu mahdollisimman esteettömiksi, ja katon rajassa on sprinklerit tulipalojen varalta.

– Hella toimii ajastimella ja vessassa on käsitukia.