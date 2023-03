Pohjoisen suuren huumejutun hovioikeuskäsittelyn loppumetreillä on tapahtunut uusi käänne.

Syyttäjä aikoo esittää Rovaniemen hovioikeudelle uutta todistusaineistoa, jota ei vielä aiemmin esitetty oikeudessa.

Aineisto koostuu uusista SkyECC-viesteistä, joita on saatu Ranskasta Suomeen. Niiden salaus on saatu murrettua eli niiden sisältö on paljastunut viranomaisille.

SkyECC-viestit ovat syyttäjän keskeistä todistusaineistoa poikkeuksellisen laajassa huumausainerikoskokonaisuudessa. Syyttäjä on aiemmin esittänyt niitä oikeudelle, mutta nyt noita viestejä on saatu aineistoon vielä lisää.