Kaija Hinkulan kummeli tervehtii ohikulkijoita. Kuva: Kaija Hinkula

Oulun Kanavaranta saa uuden julkisen taideteoksen, kun kuvataiteilija Kaija Hinkulan Kummeli-teos julkistetaan lauantaina 23. lokakuuta kello 13.

Teos on osa Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston vuosittaista teoslahjoitustoimintaa, jossa vuosijuhlan järjestämispaikkakunnalle lahjoitetaan paikallisesti vaikuttavan tai vaikuttaneen taiteilijan teos. Rahasto kertoo asiasta tiedotteessaan.

Tänä vuonna taiteilijavalinnan tekivät Pohjois-Pohjanmaan rahaston hoitokunnan jäsen, tuottaja, kuraattori, Taija Jyrkäs ja taideostotoimikunnan jäsen, kuraattori Senni Kela.

Valinta oli kuraattorikaksikolle selkeä. He kuvaavat oululaista Hinkulaa kiinnostavaksi tekijäksi, jonka valttina ovat rohkeus ja raikkaus.

– Lisäksi hänellä oli selvä tahtotila lähteä luomaan uutta paikkasidonnaista teosta julkiseen tilaan, ennalta valittuun paikkaan ja sen ehdoilla.

Kuraattorikaksikko on kiinnostuneena seurannut Hinkulan työskentelyä maalaus- ja veistotaiteen rajapinnassa.

Hinkulan teos Kummeli kanavarannan tuntumassa tervehtii nyt niin ohi kulkevaa pyöräilijää kuin suistossa suppailevaakin. Värikäs teos sai alkunsa merellisestä Oulusta ja merimerkeistä.

Taiteilijan kaupungin edustalla viettämä aika meloen ja suppaillen sekä talvisella jäällä kulkien synnytti ajatuksen taiteellisesta merimerkistä.

– Meri ja suisto ovat tärkeä osa oululaisten kaupunkitilaa, ja ne voitaisiin ottaa Oulussa yhä paremmin käyttöön, Hinkula sanoo tiedotteessa.

Perinteisesti kummeli on rannalle rakennettu, merenkulkuun tarkoitettu paikannuksen apuväline. Hinkulan teos on valmistettu maalatuista teräsputkista.

Kaija Hinkula on Oulussa työskentelevä kuvataiteilija. Hänen tuotantonsa koostuu värikkäistä maalauksista sekä installaatioista. Hinkula on valmistunut kuvataiteilijaksi vuonna 2008 ja kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta keväällä 2021. Hänen teoksiaan on muun muassa valtion taidekokoelmissa ja Oulun taidemuseon kokoelmissa.