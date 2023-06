Jiri Katteluksen kärryongelma on monelle ajankohtainen. Vetoauto painaa niin paljon, että 825-kiloista perävaunua ei voi sillä vetää pelkällä B-ajokortilla. Siksi kärry on muutoskatsastettava. Kuva: Kari Pitkänen

Perävaunumaailma on tunnetusti täynnä ihmeellisyyksiä ja kommervenkkeja. Yksi niistä on tullut esiin viime vuosina, kun markkinoille on saapunut uudenlaisia, 825 kilon kokonaismassalle rekisteröityjä kevytperävaunuja.

Tällaisen vaunun ostaja voi olla pian yllättävässä tilanteessa: B-luokan ajokortti ei riitäkään yhdistelmän kuljettamiseen.