Päävalmentaja Jyrki Aholan luotsaama joukkue ehtii kerätä yhteisiä kokemuksia kolmen harjoitusottelun verran ennen Suomen Cupin alkua. Kuva: Jarmo Kontiainen

Heinäpään uudessa jalkapallohallissa kohtaa lauantaina kaksi hyvin eri lähtökohdista ponnistavaa joukkuetta. Veikkausliigaan kauden päätteeksi noussut AC Oulu on tiedottanut määrätietoisesti jatkosopimuksista ja uusista pelaajahankinnoista. Ykköseen pudonneen Rovaniemen Palloseuran tilanne on puolestaan lähes päinvastainen, sillä tiedotettavaa uusista pelaajista ei ole juuri ollut.

Juho Hyvärinen ja Matias Tamminen siirtyivät FC Interiin ja Obed Malolo lähti Ouluun. Tämän lisäksi HJK:n lainapelaajien sopimukset loppuivat. Eetu Muinosen ja Aleksandr Kokon jatko on vielä auki.

Mikko Mannilan tilanne joukkueen päävalmentajana on haastava, mutta mielenkiintoinen, sillä joukkue uudistuu tulevalle kaudelle lähes kokonaan. Rovaniemeläiset luottavat jatkossa nuoriin paikallisiin pelaajiin osittain myös taloudellisen pakon sanelemana. Lahjakkaimmat nuoret pelaajat siirtynevät Kakkosta pelaavasta farmijoukkue RFA:sta edustusjoukkueen mukaan.

Jatkosopimuksen seuran kanssa on kirjoittanut tähän mennessä ainoastaan Tuomas Kaukua. Kulttipelaaja Simo Roiha palasi takaisin kotikonnuilleen kahden KPV:ssä vietetyn kauden jälkeen. Oulun Luistinseurasta joukkueeseen siirtyi nuori keskikenttäpelaaja Vili Saarikoski. Joukkueen kasaaminen menneekin vielä pitkälle keväälle.

Yhteisiä kokemuksia hakemassa

Oululaiset ovat valinneet pelaajahankinnoissaan selvän linjan. Laivastonsiniset ovat houkutelleet joukkueeseensa vanhojen kehäraakkien sijaan nuoria lupaavia pelaajia, joiden lopullinen läpimurto on pääsarjatasolla vielä tekemättä. Heistä mainittakoon muun muassa 22-vuotias VPS-taustainen Samu Alanko ja Jarossa kovaa jälkeä tehnyt 20-vuotias Severi Kähkönen. HIFK:sta siirtyneen 21-vuotiaan Nikolas Sairan nimi on ollut vuosia jalkapalloväen huulilla, mutta viimeinen askel liigatasolle on edelleen ottamatta. Paluumuuttaja Jarkko Hurme tekee poikkeuksen pelaajahankintojen sääntöön. 34-vuotias kovaotteinen puolustaja tuo liiganousijajoukkueelle kaivattua kokemusta ja leveyttä rinkiin.

Kotijoukkueella on yhteisiä kokemuksia harjoituskentältä vasta kahden viikon ajalta. Päävalmentaja Jyrki Aholan mukaan ensimmäisellä viikolla testattiin pelaajien kuntopuolta ja käytiin läpi joukkueen pelitapaa.

– Tässä on tavallaan menossa tutustumisjakso, kun mukana on uusia pelaajia. Me opettelemme tuntemaan toisiamme ja käymme läpi toimintatapoja. Se vaatii oman aikansa, kun mukana on yhdeksän uutta pelaajaa.

Suomen Cupin lohkovaihe starttaa oululaisten osalta 6. helmikuuta kotiottelulla SJK:ta vastaan. Sitä ennen AC Oulu pelaa RoPS-ottelun lisäksi kotona KPV:tä vastaan ja käy Kuopiossa KuPSin vieraana.

– Me tarvitsemme joukkueena infoa siitä, miten toimimme yhdessä. Pelin tallenteelta näemme sitten myöhemmin, mitä juttuja meidän pitää yhdessä harjoitella.

Aholan mukaan pelaajistolle pyritään antamaan lauantaina noin puoliajan verran peliaikaa.

– Jos jollakin vähäkin tuntuu vaivoja tai kireyksiä, niin he eivät sitten pelaa. Avausta en viitsi tässä nyt vielä ääneen sanoa, kun Rafi (Rafinha) istuu tässä vastapäätä. Muuten tulee paha mieli, Ahola veistelee puhelimitse.

Kaleva näyttää AC Oulun ja RoPSin harjoitusottelun tilaajilleen suorana. Ottelua pääsee katsomaan myös euron tutustumistilausmaksua vastaan.

Lähetys käynnistyy kello 14.30.