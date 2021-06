Televisio

007 Skyfall

Nelonen klo 21.00





Daniel Craigin kolmannessa Bond-elokuvassa sankariagentin uudistumisprosessi vietiin onnistuneesti loppuun. 007 on nyt vakuuttavasti rikkinäinen ihminen, joka suhtautuu maailmaan muutenkin kuin ylimielisesti virnuillen. Virheitä on tullut tehtyä, ja terapiaa olisi tarvis. Judi Denchin mainio konkaripomo M kietaistaan entistä tiiviimmin mukaan tarinaan, jossa menneisyyden taakka painaa. Javier Bardemin esittämä biseksuaali kyberterroristi Silva on niin ikään monisyinen hahmo. Toiminta on kuitenkin tehokasta, ei silppua Quantum of Solacen tapaan. (Britannia/USA 2012)

Iloinen Linnanmäki

TV1 klo 13.25

Ohjaaja Jack Witikka ei päässyt kunnianhimoaan välyttelemään köykäisessä komediassa, jossa pyöritään 10-vuotisjuhlien kunniaksi Suomen ensimmäisessä huvipuistossa.