Oulussa ovat jo tuhannet omakotiasukkaat valinneet uusien valokuitufirmojen valokuituyhteyden. Valoo eli Adola Oy ja Valokuitunen Oy ovat aloittaneet Oulun seudulla toimintaansa kahden edellisen vuoden aikana ja tänä syksynä myös Lounea aikoo aloittaa uutena toimijana verkon rakentamisen Oulussa.

Valoon toimitusjohtajan Tommi Linnan mukaan heillä on myynti vetänyt Oulussa erittäin hyvin.

– Me rakennamme verkkoa tänä vuonna erittäin paljon. Pienenä haasteena on ollut luvituksen kestäminen, lupapuoli on selvästi ruuhkautunut, Linna sanoo.

Karjasilta, Nokela, Lintula ovat Valoolla parhaillaan työn alla Oulussa, samoin Herukka ja Pateniemi, luettelee Linna. Valoo rakentaa verkkoa lisäksi esimerkiksi Kiimingissä ja Haukiputaalla

– Me tekisimme uutta verkkoa paljon enemmänkin, meillä olisi siihen kykyä, halua ja mahdollisuuksia. Me teemme käytännössä valokuituverkon melkein koko Ouluun.

Linna arvioi, että noin 10 000 kotitaloutta omakotialueilla on Oulun alueella Valoon verkon ulottuvilla tänä vuonna.