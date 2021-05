Oulua esitellään muun muassa Rotuaarille suuntautuvilla kävelykierroksilla. Kuva: Teija Soini

Kotimainen matkanjärjestäjä Kristina Cruises tuo markkinoille uudet Rails-kiertomatkat tulevana kesänä.

Ideana on järjestää kiertomatkoja risteilyjen sijaan Suomen raiteilla.

Myös Oulu on mukana kiertomatkoilla, joihin on valittu monipuolisia asema- ja kulttuurikohteita eri puolilta Suomea. Oulu on mukana matkassa, johon on yhdistetty kohteita Pohjanmaalta ja Savosta. Matkan lähtöpaikkana on Helsinki.

Oulua esitellään matkalaisille kaupungin omien oppaiden tarinoiden kautta muun muassa keskustaan suuntautuvilla kävelykierroksilla sekä Turkansaaren ulkomuseossa. Majoitus on järjestettynä Lapland Hotel Oulussa, jossa on tarjolla myös matkaan sisältyvä illallinen. Halukkaat pääsevät myös tutustumaan paikallisiin LOVI-tuotteisiin sekä luomaan oman tuotteensa.

– Koronarajoitukset keskeyttivät suositut Euroopan jokiristeilyt ja kauemmas suuntautuvat teemaristeilyt. Nyt katse on käännetty kotimaan matkailuun, joka elää kultakauttaan. Suomi on täynnä hienoja paikkoja, Kristinan tuotantojohtaja Birthe Suni sanoo tiedotteessa.

VisitOulun toimitusjohtaja Päivi Penttilä on tyytyväinen, että Kristina valitsi Oulun kohteekseen.

– Uskomme, että Kristinan tarjoamat vaivattomat ja laadukkaat kotimaan yhteismatkat maata pitkin löytävät hyvin asiakkaita, Penttilä kertoo.

Paikallisena kumppanina Kristinalle toimii Go Arctic.