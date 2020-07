AC Oulun alkukausi on ollut voitokas. Kuva: Maiju Pohjanheimo

KPV:n ja AC Oulun välinen ottelu miesten jalkapallon Ykkösessä ensi lauantaina pelataan näillä näkymin normaalisti.

Ottelun ylle nousi tummia pilviä, kun lauantaina aamupäivällä KPV:n miesten joukkueessa varmistui koronavirustartunta.

KPV:n pelaajille ja henkilöstölle järjestettiin viikonlopun aikana uudet koronatestit, ja kaikki tulokset olivat negatiivisia.

Aiemmin positiivisen testituloksen saanut henkilö antoi viikonloppuna negatiivisen tuloksen. Myös maanantain testitulos oli hänen osaltaan negatiivinen.

AC Oulun toimitusjohtaja Juho Meriläinen otti maanantain uutiset tyytyväisenä vastaan.

– Lauantaina kuulin asiasta (positiivinen testitulos), ja olin aika varma, että peli siirretään.

– Turvallisuus edellä pitää mennä, mutta jos kaikki on kunnossa ja terveydestä on täysi varmuus, niin me haluamme pelata pelin ajallaan.

AC Oulun alkukausi on ollut hieno. Neljästä pelistä oululaisseura on saanut neljä voittoa. Pelin peruminen olisi tuonut sarjaohjelmaan kahden viikon tauon.

Ottelun pelaaminen odottaa vielä virallista vahvistusta, mutta esimerkiksi Kokkolan Pallo-Veikot uutisoi maanantaina, että peli pelataan suunnitellusti.

KPV:n miesjoukkueen positiivinen koronatartunta aiheutti viime viikonloppuna kaikkiaan neljän ottelun siirtämisen. Yksi siirretty ottelu oli naisten Ykkösen peli ONS–IK Myran.