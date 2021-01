Oulussa tapahtui uudenvuodenjuhlinnan yhteydessä kaksi joukkoaltistusta, kerrotaan Oulun kaupungin tiedotteessa. Yhteensä 52 ihmistä on asetettu karanteeniin maanantaina.

Joukkoaltistukset tapahtuivat yksityistilaisuuksissa.

Kaupungissa todettiin maanantaina kello 16:een mennessä yhteensä kymmenen uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat on saatu muun muassa perhepiiristä, ravintolasta ja työpaikoilta.

Kaupungissa on edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa, ja tartuntojen määrä on nousussa. Tehtyjen koronatestien määrät ovat olleet alhaisia, joten todellisesta tartuntatilanteesta ei ole varmuutta. Kaupungin tiedotteessa muistutetaan, että koronatestiin pitää edelleen mennä myös lievien oireiden vuoksi.

Oulussa alueellinen ilmaantuvuus on nyt 57,3 koronatartuntaa sataatuhatta asukasta kohti edellisen kahden viikon aikana. Koko Pohjois-Pohjanmaan vastaava luku on 37,7.

Oulun ilmaantuvuusluku on nousussa. Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on hieman laskenut eilisestä.

Oulussa rokotetaan tällä viikolla terveydenhuoltohenkilöstöä sekä hoivakotien asukkaita ja henkilöstöä. Laajamittaisten joukkorokotusten aloitusajankohdasta ei ole Oulussa vielä tietoa.

Pohjois-Suomessa sairaalahoidossa 17 ihmistä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kirjasi maanantaina yhteensä 147 uutta koronavirustartuntaa. THL:n luvut eivät ole päiväkohtaisia.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tautitapauksia on THL:n tilastoissa 11. Suurin osa niistä on todettu Oulussa. Kaupunkiin kirjattiin THL:n mukaan yhteensä yhdeksän uutta koronatartuntaa. Kaikkiaan koko kaupungissa on todettu epidemian aikana 1185 koronatartuntaa.

Uusista tartunnoista yksi on kirjattu Kempeleeseen, jossa on todettu nyt yhteensä 68 koronatartuntaa. Myös Tyrnävällä on todettu yksi uusi koronatapaus.

Koko maakunnassa koronatartuntoja on epidemian aikana todettu kaikkiaan 1586 kappaletta.

Koko Suomessa on todettu viime keväästä lähtien kaikkiaan 36 919 koronavirustartuntaa.

Uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia on THL:n mukaan neljä. Kaikkiaan Suomessa on kirjattu 565 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Sairaalahoidossa on maanantaisten tietojen mukaan yhteensä 210 ihmistä. Heistä 31 on tehohoidossa.

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueella sairaalassa on yhteensä 17 ihmistä, joista yksi tehohoidossa. Kahdeksan on erityissairaanhoidossa vuodeosastolla ja kahdeksan perusterveydenhuollossa vuodeosastolla.

OYSissa on hoidettavana yhteensä kuusi koronapotilasta. Oulun kaupunginsairaalassa potilaita on alle viisi.

OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän.

Oulun kaupungin näytteenottopisteet sijaitsevat Limingantullissa sekä koronavastaanotoilla. Limingantullin näytteenottopiste on avoinna joka päivä, myös viikonloppuisin ja arkipyhinä.

Lisäksi koronanäytteitä otetaan yhteispäivystyksessä, yksityisillä lääkäriasemilla ja työterveyshuolloissa.

Juttua muokattu kello 13.39: Lisätty tiedot koronaan liittyvistä kuolemantapauksista ja sairaalahoidossa olevista henkilöistä.

Lisätty Oulun kaupungin tiedot kello 17.55.