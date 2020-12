Helsinki

Uudenvuoden viettäminen on Suomessa alkanut rauhallisissa merkeissä. STT:n soittokierroksen perusteella eri poliisilaitosten tilannekeskuksiin selvisi, että aattoillan vietto ei ole aiheuttanut isompia toimia poliisilta.

– Kentältä on kuulunut viestiä, että oikein rauhallisesti on sujunut. Isompia kokoontumisia ei ole ollut, eikä ole myöskään tiedossa, että sellaisia olisi loppuillassa. Raketteja on myös varsin maltillisesti ammuttu, Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrottiin kello 19 maissa.

Raketteja saa ampua uudenvuodenaatosta kello 18 alkaen uudenvuodenpäivän aamuun kello 2:een asti.

Myös Oulussa aattoilta oli alkanut rauhallisesti.

– Toistaiseksi ei ole mitään normaalista poikkeavaa, mutta kyllä se varmaan saattaa vilkastua. Voisi sanoa, että nyt on normaali perjantai-ilta. Uskon, että puolilta öin ja sen jälkeen aamun tunneilla voi ylimääräistä olla, mutta tässä vaiheessa on hyvin maltillista, Oulun poliisin johtokeskuksesta sanottiin kello 19 paikkeilla.

Oulun poliisilla ei ollut toistaiseksi tiedossa isompia kokoontumisia.

Myös Sisä-Suomen poliisin alueella alkuilta on sujunut rauhallisissa merkeissä.

– Sellaista normaalia lauantai-illan alkua on ollut, johtokeskuksesta kerrotaan.

Sateet siirtyvät yön aikana kohti pohjoista

Uudenvuodenaattoa on vietetty Suomessa sateisessa säässä. Etelärannikolla on tullut vettä, mutta muualla sade on tullut myös lumena tai räntänä.

– Suomea ylittää matalapaine ja aattoiltana maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa satelee monin paikoin lunta. Lännessä sataa vähän räntää ja vettäkin. Sateet ovat kuitenkin siirtymässä alkuyöstä etelästä kohti pohjoista, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso kertoi.

Uudenvuodenpäivänaamuna lumisadetta on luvassa maan keski- ja pohjoisosiin.

– Etelässä on pilvistä ja jotain tihkusadetta voi tulla, Laakso lisää.

Lämpötila on etelässä hieman plussan puolella, maan keskivaiheilla nollan tienoilla ja pohjoisessa on enimmäkseen hieman pakkasta.

– Huonosta ajokelistä on varoituksia suuressa osassa maata. Aluksi etelä- ja itäosassa ja ensi yöksi sitten pohjoiseen myös, Laakso sanoo.