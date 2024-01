Huijari ottaa lapseen yhteyttä sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi TikTokissa tai Instagramissa. Kuva: Jussi Leinonen

Suomeen on viimeisen kahden vuoden aikana levinnyt uudenlainen lapsiin kohdistuva kiristysilmiö. Siinä lapselta kiristetään alastonkuvan avulla rahaa sosiaalisen median kautta.

Uutta on se, että tekijöillä on puhtaasti taloudellinen hyötymistarkoitus, kertoo rikosylikonstaapeli Aleksi Karjalainen keskusrikospoliisista. Aikaisemmin vastaavissa kiristyksissä on vaadittu lähes yksinomaan lisää kuvamateriaalia.