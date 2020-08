Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern joutui korjailemaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin käsityksiä maan koronavirustilanteesta. Kuva: DAVID ROWLAND

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern iski tiistaina takaisin Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille, joka oli väittänyt Uudessa-Seelannissa olevan "valtava aalto" uusia covid-19-tapauksia. Pääministerin mukaan presidentti on "täysin väärässä", kertoi Guardian-lehti.

Trump aiheutti kohun Uudessa-Seelannissa kun hän kertoi kuulijoilleen Minnesotassa että viiden miljoonan asukkaan maassa oli "kauhea" aalto koronavirustapauksia, vaikka maassa oli aiemmin onnistuttu eliminoimaan tauti.

Uudessa-Seelannissa kerrottiin tiistaina 13 uudesta tartunnasta. Näin maassa on ollut kaikkiaan pandemian alusta lukien 1 293 koronavirustapausta ja 22 kuolemaa tautiin.

Yhdysvalloissa koronavirusta on tavattu yli 5,2 miljoonaa tartuntaa ja kuolemia on ollut 170 000.

– Suuri aalto Uudessa-Seelannissa, tiedätte että se on kauheaa. Me emme halua sitä, Trump sanoi Guardianin mukaan.

Tiukat rajoitustoimet purreet

Ardernin mukaan Uuden-Seelannin kourallista uusia tapauksia ei voi verrata Yhdysvaltain "kymmeniin tuhansiin".

– Jokainen joka seuraa covidia ja sen tarttumista maailmalla huomaa helposti, että Uuden-Seelannin yhdeksän tapausta päivässä ei ole verrattavissa Yhdysvaltain kymmeniin tuhansiin, eikä sitä voi verrata useimpiin maihin maailmassa, hän kertoi toimittajille.

Uudessa-Seelannissa kuolee koronaan 0,44 ihmistä sataatuhatta kohti, mikä on tiukkojen rajoitustoimien ansiota. Yhdysvalloissa tahti on 5,21 ihmistä sataatuhatta kohden, mikä on yksi korkeimmista maailmassa.