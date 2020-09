Anoran toimitusjohtajana jatkaa nykyinen Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä. Kasvua voi olla Pohjoismaissa ja erityisesti sen ulkopuolella, Tennilä totesi tiistaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Uuden Anora Groupin toimitusjohtaja Pekka Tennilä painottaa, että nyt muodostettavalla yhtiöllä on johtava asema viineissä ja väkevissä juomissa pohjoismaisilla markkinoilla sekä merkittävä asema Baltiassa.

– Vielä enemmän olen kuitenkin innoissaan kasvumahdollisuuksista, mitä yhdistyminen tuo mukanaan. Kasvua voi olla Pohjoismaissa ja erityisesti sen ulkopuolella, Tennilä totesi tiistaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Suomalainen alkoholiyhtiö Altia ja norjalainen Arcus yhdistyvät ja muodostavat uuden Anora Groupin. Yhtiöt julkistivat tiistaiaamuna suunnitelmansa yritysjärjestelystä, jonka tavoitteena on yhtiöiden sulautuminen yhdeksi yhtiöksi. Arcus on Norjan johtava alkoholijuomatalo.

Uuden yhdistyneen yrityksen liikevaihto vuoden 2019 luvuilla laskettuna on 640 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen käyttökate on 85 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on noin 1 100.

Suomen valtio tukee norjalaisen Arcuksen sulautumista Altiaan. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on käsitellyt asiaa ja puoltaa sulautumissuunnitelmaa.

Anora Group jatkaa listattuna Nasdaq Helsingissä. Uuden yhtiön pääkonttori on Helsingissä ja toimitusjohtajana jatkaa siis nykyinen Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä.

Pörssitiedotteen mukaan Arcuksen osakkeenomistajat saavat 0,4618 uutta Altian osaketta jokaista omistamaansa Arcuksen osaketta kohti. Eli yhdistymisen jälkeen Altian osakkeenomistajien omistusosuus Anora Groupissa on 53,5 prosenttia ja Arcuksen osakkeenomistajien 46,5 prosenttia.

Valtioneuvoston yleisistuntoon loka-marraskuussa

Asia tulee vielä valtioneuvoston yleisistuntoon loka-marraskuussa. Tämän jälkeen yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset päättävät sulautumissuunnitelman hyväksymisestä.

– Olen tyytyväinen siihen, että yhdistyvä yhtiö on suomalainen ja sen kotipaikka on Helsinki. Lisäksi yhtiön osake listataan ainoastaan Helsingin pörssissä ja yhtiön toimitusjohtaja tulee olemaan suomalainen, toteaa valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) tiedotteessa.

Hallituksen puheenjohtaja tulee olemaan Arcuksen nykyinen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Altian nykyinen puheenjohtaja.

Tiedotustilaisuudessa olivat muun muassa Arcukselta Sigmund Toth (vasemmalla) ja Altialta Pekka Tennilä.

Suomen valtio tulee olemaan toiseksi suurin omistaja arviolta 19,4 prosentin omistuksella. Arcuksen pääomistajasta norjalaisesta Canicasta tulee suurin omistaja arviolta 22,4 prosentin omistuksella.

Uuden yhtiön omistuksesta tulee arviolta 11,6 prosenttia olemaan Altian vajaalla 20 000 yksityissijoittajalla. Suomalaisten yksityissijoittajien mukanaoloa pidettiin tärkeänä, kun Altia listattiin Helsingin pörssiin vuoden 2018 alkupuolella. Alettiin puhua, että "kossuosakkeesta" halutaan uusi kansanosake.

Molemmat tuotantolaitokset Suomessa jatkavat

– Tämä on tasapainoinen kahden yhdenvertaisen yhtiön yhdistyminen. Yhdistyneessä yhtiössä suomalaisella vastuullisella tuotannolla ja raaka-aineilla on keskeinen osa. Altian molemmat tuotantolaitokset, Rajamäen alkoholijuomatehdas ja Koskenkorvan tislaamo, jatkavat, kertoo Tuppurainen.

Koskenkorvan tuotannon volyymit tulevat lisäksi nousemaan tislaamon tuottaessa jatkossa viljaviinaa myös Arcuksen tuotteisiin. Tämä vahvistaa kotimaisen viljan kysyntää.

Strategisesti yritysjärjestely synnyttäisi mahdollisuuden päästä laajemmille markkinoille myös Pohjoismaiden ulkopuolella ja sitä kautta kasvuun sekä paremman omistuksen arvonmuodostuksen potentiaaliin.

Lopullinen sulautumispäätös tehdään Altian ja Arcuksen yhtiökokouksissa, jotka pidetään arviolta marraskuussa 2020. Sulautumisen lopullinen sisältö ja täytäntöönpano edellyttävät kilpailuviranomaisen hyväksyntää, jonka arvioidaan kestävän 3–9 kuukautta.