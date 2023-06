Pääkaupunkiseudulle on viime vuosina noussut useita uudiskohteita, joihin on houkuteltu asukkaita matalalla myyntihinnalla ja taloyhtiölainoilla, joissa on vuosia lyhennysvapaita. Merelle näkyvät Helsingin uudet maamerkit, Kalasataman tornitalot.

Kuva: Lännen Media