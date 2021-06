Utsjoen porotilojen yhteismetsän alueelle on tulossa lähes 700 hehtaarin yksityinen suojelualue.

– Yhteismetsän yleinen kokous on sen hyväksynyt, ja asia on tällä hetkellä valmistelussa meillä. Päätöstä asiasta ei ole vielä annettu meiltä ulos, mutta protokolla asian suhteen on käyty, kertoo yksikön päällikkö Ari Neuvonen Lapin ely-keskuksesta.