Oulu

Utajärvellä Tervakankaan Marjatilalla mansikoiden pääsato pyörähtää käyntiin heti ensi viikolla. Kuva: Jarmo Kontiainen

Utajärvellä Tervakankaan Marjatilalla on tällä hetkellä pulaa marjanpoimijoista, sillä mansikat ovat kypsyneet helteiden takia etuajassa. Marjatilan yrittäjä Kalle Vimpari kertoo sadon olevan pitkälle toista viikkoa edellä normaalista aikataulusta.

– Tällä hetkellä on koukut vetämässä joka suunnassa, jotta löydettäisiin työvoimaa. Hakemuksia on onneksi tullut jo hyvä määrä. Ensi viikon lopulle on saatu mukavasti poimijoita, mutta saa nähdä riittääkö sekään.