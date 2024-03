Helsinki

Elokuun alun jälkeen itärajan yli Suomeen on tullut noin 1 300 turvapaikanhakijaa. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Suomelle on tehty Euroopasta noin sata takaisinottopyyntöä, jotka koskevat itärajan yli viime syksynä tulleita turvapaikanhakijoita, kertoo turvapaikkayksikön aluevastaava Juha Similä Maahanmuuttovirastosta. Asiasta uutisoi Uutissuomalainen.

Takaisinottopyyntö tulee, kun Suomesta aiemmin turvapaikkaa hakenut henkilö jättää uuden hakemuksen toisessa EU-valtiossa, Norjassa, Islannissa, Sveitsissä tai Liechtensteinissa. Käytäntö perustuu EU:n Dublin-sopimukseen.

Similän mukaan takaisinottopyyntöjä on tulossa todennäköisesti lisää, koska vastaanottokeskuksista on kadonnut 229 turvapaikanhakijaa. Moni kadonnut on jatkanut matkaa muualle EU-alueelle.

Elokuun alun jälkeen itärajan yli Suomeen on tullut noin 1 300 turvapaikanhakijaa. Näistä turvapaikkapäätös on tehty yhteensä 238:lle. Yksikään päätöksistä ei ole ollut myönteinen.

Maahanmuuttovirasto on käsitellyt ensin hakemukset, joihin tulee todennäköisesti kielteinen päätös. Similä arvioi, että ensimmäisiä myönteisiä päätöksiä tulee kevään loppupuolella.