Vanhassa vara parempi, on tuttu sanonta. Me ihmiset suosimme tuttuja tapoja ja asioita. Uudistuminen on vaikeaa ja muutosvastarinta on kaikille tuttu ilmiö.

Uusi ei ole paremman synonyymi, mutta eipä sitä ole vanhakaan. Joskus uudistuminen on kuitenkin välttämätöntä.