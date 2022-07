Kööpenhamina

Poliisin mukaan useat ovat saaneet osumia ampumisessa kööpenhaminalaisessa ostoskeskuksessa. Kuva: Olafur Steinar Gestsson

– Tiedämme nyt, että kuolleita on useita, kertoi poliisipäällikkö Sören Thomassen.

Lisäksi useita ihmisiä haavoittui.

Poliisi kertoi myös, että yksi ihminen on otettu kiinni ampumiseen liittyen. Tanskan poliisin mukaan kiinni otettu ampuja on 22-vuotias "etnisesti tanskalainen" henkilö. Poliisi uskoo ampujan toimineen yksin, mutta ei sulje pois mahdollisuutta, että muitakin on voinut osallistua tekoon.

Tanskan poliisin mukaan ampujan motiivi ei ole vielä tiedossa, mutta poliisi ei sulje pois terrorismin mahdollisuutta.

Silminnäkijät kertoivat pelon hetkistä

Silminnäkijät kertoivat tanskalaismedialle uutistoimisto AFP:n mukaan, että yli sata ihmistä ryntäsi ostoskeskuksen uloskäynnille, kun ensimmäiset laukaukset oli kuultu.

Field's-ostoskeskus sijaitsee Amagerin alueella Kööpenhaminan lentokentän sekä kaupungin keskustan välissä.

Silminnäkijä kertoi Ekstra Bladet -lehdelle tanskalaisen uutistoimisto Ritzaun mukaan, että poliisi ampui varoituslaukauksia ja käski miespuolista ampujaa pudottamaan aseensa.

– Kuulimme heidän huutavan "pudota ase", ja he ampuivat pari varoituslaukausta, ja sitten me pakenimme, silminnäkijä kertoi Ekstra Bladetille.

Erään tanskalaismedialle puhuneen silminnäkijän mukaan ampuja käytti "metsästyskivääriä"BBC kertoi.

Toiset kertoivat olleensa matkalla pysäköimään ostoskeskuksen parkkihalliin, kun useat ihmiset juoksivat ulos ja varoittivat ampumisesta.