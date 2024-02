Helsinki

Kuusamon Valtavaaralla tapahtui ihmisen laukaisema lumivyöry helmikuussa 2019. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Väätäinen

Useilla tuntureilla on nyt lumivyöryjen vaara, varoittaa Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä.

Laitoksen lumivyöryennusteen mukaan huomattava vaara on Ounas-Pallaksella, Saariselällä, Ylläs-Levillä ja Luosto-Pyhällä. Kilpisjärvellä ja Rukalla on kohtalainen vaara, joka tarkoittaa sitä, että lumivyöryn vaara on kohonnut tietyissä maaston muodoissa.

Lumivyöryjen riskiä lisäävät lauha sää sekä voimakas tuuli. Lumeen kohdistuva kuormitus lisää lumivyöryvaaraa, mutta vyöry voi tapahtua myös ilman laskettelijan vaikutusta.

Lumivyöryennuste koskee vain hoitamattomia luonnonrinteitä, eli hoidetut ja ylläpidetyt rinteet eivät kuulu varoitusten piiriin.

Ilmatieteen laitos kehottaa tarkistamaan tunturien lumiturvallisuustilanteen paikalliselta toimijalta.

Paukkupakkaset jo takana

Pahimmat pakkaset ovat tämän talven osalta takanapäin, kertoo meteorologi Juha Jantunen Ilmatieteen laitokselta STT:lle.

Loppukuun aikana mittari ei putoa koviin pakkaslukemiin edes Pohjois-Suomessa.

– Ei pohjoisessakaan mitään pikkupakkasta ihmeellisempää ole. Lähipäivinä lämpötila on sielläkin jopa plussan puolella, Juntunen sanoo.

Juntusen mukaan kylmiä öitä ja aamuja voi vielä olla luvassa maaliskuussakin, mutta yötä päivää jatkuvia paukkupakkasia ei.

Aurinko lämmittää päivisin jo siinä määrin, että selkeällä säällä yön ja päivän välinen lämpötilan vaihtelu on jo merkittävää.

– Kyllä tuolla auringolla on jo ihan selvä voima, sehän esimerkiksi lämmittää noita tien pintojakin pilven läpi.

Onkin epätodennäköistä, että päivälämpötilassa nähtäisiin enää lopputalven aikana laskua kahteenkymmeneen tai edes viiteentoista pakkasasteeseen.

– Ei nyt ainakaan maan etelä- ja keskiosassa, eikä juuri pohjoisessakaan.

Talven kylmin ajanjakso on siis jäänyt taakse.

– Kyllä melkein sanoisin, että tämä talvi on jo voitettu sen suhteen. Sydäntalvi nyt ainakin on ohi, sen pystyy aika varmasti sanomaan, Juntunen toteaa.