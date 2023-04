Helsinki

Sudanin hallituksen joukot ja puolisotilaalliset RSF-joukot taistelevat maan pääkaupungissa Khartumissa. Kuva: STRINGER

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi STT:lle sunnuntai-iltana, että Sudanin pääkaupunkiin Khartumiin jumiin jääneille suomalaisille etsittiin turvallisia reittejä, mutta tilanne oli epävarma.

Haaviston mukaan kaduilla ammuskeltiin eivätkä ihmiset välttämättä tienneet, mitä naapurikorttelissa tai -kaupunginosassa tapahtui, koska yhteydet olivat poikki.

Koska suomalaiset olivat eri puolilla Khartumia, olisi jokaiselle löydettävä turvallinen reitti, hän kertoi. Tulitaisteluja on ollut kaupungin eri osissa, myös lähetystöjen lähellä. Lisäksi sähköjä ja puhelinyhteyksiä on ollut poikki.

Haaviston mukaan Khartumissa oli sunnuntaina noin kymmenen suomalaista, joiden joukossa oli myös lapsia.

– Voi sanoa, että turvallisuustilanne on vaihtunut tunti tunnilta. Joitain reittejä, jotka aikaisemmin näyttivät turvallisilta, on saattanut muutamien tuntien aikana vaihtua turvattomiksi, hän sanoi.

RSF-joukot ovat taistelleet toista viikkoa kenraali Abdel Fattah al-Burhanin johtamaa Sudanin armeijaa vastaan. Konfliktissa on YK:n mukaan kuollut yli 420 ihmistä ja tuhansia on haavoittunut.

Suomella ei ole lähetystöä Sudanissa

Haavisto sanoi, että evakuoinneissa tehtäisiin todennäköisesti yhteistyötä eri maiden ja toimijoiden kanssa.

– Suomella ei ole lähetystöä siellä Khartumissa, Norjalla ja Ruotsilla esimerkiksi on. Ja sen takia yhteistyö on heidän kanssaan luontevaa. Mutta siellä on myös eurooppalaisia maita, joilla on suuri määrä omia kansalaisiaan (Sudanissa), esimerkiksi Ranska ja Italia. Ja näihinkin maihin on oltu yhteydessä. Kun evakuoinnit turvallisesti saadaan liikkeelle, niin kaikki on mahdollista tässä, Haavisto sanoi.

Ruotsi kertoi sunnuntaina lähettävänsä sotilaita avustamaan evakuoinnissa. Haavisto huomautti, että Ruotsin tilanne poikkeaa Suomen tilanteesta paljon, sillä Sudanissa on satakunta ruotsalaista ja heillä on myös lähetystö evakuoitavanaan.

Useat maat evakuoivat kansalaisiaan

Useat maat vahvistivat sunnuntaina aloittaneensa kansalaistensa evakuointioperaatiot, jotkut myös siinä onnistuen.

Ainakin Britannia, Saksa, Ranska ja Yhdysvallat onnistuivat sunnuntaina lennättämään kansalaisiaan pois Sudanista taistelujen jatkuessa Khartumissa.

AFP:n mukaan Ranska lennätti ainakin sata eri maiden kansalaista Khartumista Itä-Afrikan Djiboutiin. AFP:lle puhuneen viranomaisen mukaan operaatio oli erittäin hankala, sillä evakuoitujen oli ylitettävä taistelujen etulinja Khartumin ympärillä päästäkseen lentokoneeseen.

Lisäksi ainakin Hollanti, Turkki ja Japani ilmoittivat aloittaneensa kansalaistensa evakuoinnin.

Britannian ulkoministeri: Kaikkien evakuoimiseksi tarvitaan tulitauko

Myös Britannian pääministeri Rishi Sunak kertoi Britannian operaation diplomaattien ja heidän perheidensä turvaan saattamiseksi olleen "monimutkainen", koska suurlähetystö sijaitsee konfliktin osapuolten päämajojen välissä.

Brittievakuoidut vietiin Khartumin ulkopuolella sijaitsevalle lentokentälle, josta heidät lennätettiin pois maasta.

Sudaniin jouduttiin kuitenkin jättämään Britannian kansalaisia. Ulkoministeri James Cleverlyn mukaan diplomaatteihin oli kohdistunut uhkauksia, minkä vuoksi heidät oli evakuoitava kiireellisesti. Ministerin mukaan muiden evakuoimiseksi tarvitaan tulitauko.

Perjantaina muslimien juhlapyhän vuoksi julistettu tulitauko rikkoontui jo lauantaiaamuna. Kyseessä oli jo kolmas yritys.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 20.31.