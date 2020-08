Demokraattien Joe Biden valitsi varapresidenttiehdokkaakseen Kamala Harrisin. Kuva otettu valinnan jälkeen 11. elokuuta 2020. Kuva: BIDEN CAMPAIGN / ADAM SCHULTZ HA

Maanantaina alkava demokraattien puoluekokous käynnistää Yhdysvaltain presidentinvaalisyksyn. Jos koronapandemia ei lykkää vaaleja, Yhdysvaltain seuraava presidentti on tiedossa marraskuun alussa.

1. Lähtöasetelma on selvä

Demokraattien presidenttiehdokkaaksi julistetaan 77-vuotias Joe Biden, joka nimittää virallisesti varapresidenttiehdokkaakseen Kamala Harrisin.

Viikkoa myöhemmin alkaa republikaanien puoluekokous, jossa vahvistetaan 74-vuotiaan Donald Trumpin ja hänen varapresidenttinsä Mike Pencen jatkavan puolueen ehdokkaina.

2. Trump tappiolla mielipidemittauksissa

Mielipidemittausten mukaan Biden kasvattaa etumatkaansa Trumpiin nähden. Yleisradioyhtiö NPR:n uusimmat mittaukset heinäkuun lopulta kertovat, että Bidenia äänestäisi nyt 53 prosenttia ja Trumpia 42 prosenttia äänioikeutetuista. Tässä on kuitenkin tärkeää huomata, ettei Kamala Harrisin valinta ollut vielä tutkimusajankohtana tiedossa.

– Trump voitti aiemmin vaalit identiteettipolitiikalla. Hänellä ei ollut selvää poliittista agendaa, mutta hän tuli politiikan ulkopuolelta, puhui eri tavoin ja edusti muutosta. Biden ei identiteettipolitiikassa erotu oikein millään, sillä hän on vanha valkoinen mies. Vastavoima Trumpille ei yksin riitä, ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala selvittää.

Hän olettaa, että Harrisin valinta tulee nostamaan kannatusprosentteja entisestään.

– 55-vuotiaan Harrisin valinta varapresidenttiehdokkaaksi oli demokraateilta taktinen veto. Hän edustaa monia vähemmistöjä: on musta, nainen ja maahanmuuttajataustainen ja lisäksi paljon Bidenia nuorempi.

Ja koska perinteisesti kannatusprosentit nousevat aina puoluekokouksen jälkeen, tulee katse suunnata tuleviin mielipidemittauksiin. Mikäli niissä ei nousua näy, on strategiassa jotain vikaa.

3. Miten Biden pärjää vaalikamppailussa?

Presidentti Donald Trumpin ja hänen varapresidenttinsä Mike Pencen ehdokkuus vahvistetaan republikaanien 24. elokuuta alkavassa puoluekokouksessa.

Tässä vaiheessa molemmat puolueet ovat vaalikampanjoiden suhteen odotustilassa. Trump yritti loppuun asti järjestää suurta, monipäiväistä republikaanien puoluekokoustapahtumaa pandemiasta huolimatta, mutta joutui lopulta taipumaan, kun tiloja ei löytynyt ja yhä useammat edustajat alkoivat perua pandemian takia osallistumisensa.

– Molemmat puolueet miettivät tällä hetkellä, millaista kampanjaa voi käydä. Kukaan ei halua kontoilleen vaalitapahtumissa sairastuneita eikä kuollut ehdokas voita vaaleja, Annala toteaa.

Tähän asti Biden on pysytellyt koronan takia kotikaranteenissa, minkä katsotaan koituneen hänen edukseen, sillä suosio on vain kasvanut. Tilanne voi olla toinen, kun television vaaliväittelyt alkavat ja änkytyksestä kärsivä ja sanoissaan sekoillut Biden saa vastaansa toisilla säännöillä pelaavan Trumpin.

– Trumpin totuudenjälkeisessä strategiassa ei ole väliä, onko sanottu totta ja Biden on taas totuuteen sidottu mikä tekee hänestä varovaisemman. Voi kuitenkin olla, että änkyttävä Biden herättää sympatiaa ja ihmiset ovat kyllästyneet koulukiusaajamaiseen Trumpiin, joka pitkään kiisti koronan vaarallisuuden, ja kuinka sitten kävikään.

Tässä vaiheessa Annala ei usko Trumpin enää muuttavan strategiaansa, johon yhä useampi alkaa olla kyllästynyt.

4. Pandemia ratkaisee vaalit

Perinteisesti talous on ratkaissut Yhdysvaltain presidentinvaalit. Parhaillaan Trump yrittää saada taloutta kasvuun ennen marraskuun vaaleja. Annalan mukaan voi kuitenkin olla, että hinta joka tapauksessa on liian kova. Tähän mennessä Yhdysvalloissa koronavirukseen on kuollut 169 000 ihmistä.

Vaikka Trump on epäillyt postiäänestyksen toimivuutta, vaaleja tullaan tuskin siirtämään. Se olisi Annalan mukaan kongressin päätös, jolle pitäisi olla sekä demokraattien että republikaanien tuki. Tämä ón epätodennäköistä, sillä aina olisi kyse toisen tappiosta tai edusta.

Presidentinvaalit järjestetään 3. marraskuuta.

– Kyllä nämä vaalit ratkaisee pandemia. Tosin kaikki on vielä mahdollista. Esimerkiksi jos uusi koronarkote saadaan varmistettua ja kaikki kansalaiset rokotuksen piiriin, saattaa se sataa Trumpin laariin.