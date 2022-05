Kiova/Helsinki

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi vieraili Ukrainassa. Arkistokuva. Kuva: WILL OLIVER

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi on tavannut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Kiovassa. Pelosin matkasta Kiovaan ei ollut kerrottu etukäteen julkisuuteen.

Zelenskyin Twitterissä julkaisemalla videolla Pelosi kättelee Zelenskyiä.

– Uskoaksemme olemme käymässä täällä kiittääksemme teitä taistelustanne vapauden puolesta... Olemme sitoutuneet tukemaan teitä, kunnes tuo taistelu on käyty, Pelosi sanoi presidentille.

Zelenskyi puolestaan kiitti Twitter-viestissään Yhdysvaltoja Ukrainan suvereniteetin suojelemisesta.

– Yhdysvallat johtaa vahvaa tukea Ukrainalle sen taistelussa Venäjän aggressiota vastaan, Zelenskyi sanoi.

Demokraattipuolueeseen kuuluvan Pelosin kanslian mukaan puhemiehen delegaatio vei Kiovaan viestin siitä, että lisää tukea Yhdysvalloista on tulossa. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden esitti viime viikolla 33 miljardin euron pakettia Ukrainan aseistukseen ja taloudelliseen tukeen.

– Palaamme Yhdysvaltoihin paremmin informoituina, syvästi inspiroituneina ja valmiina tekemään tarvittava Ukrainan kansan auttamiseksi, kun he puolustavat demokratiaa maansa ja maailman puolesta, Pelosin lausunnossa sanottiin.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ja puolustusministeri Lloyd Austin vierailivat Ukrainassa viikko sitten sunnuntaina. Kiovassa ovat käyneet viime viikkoina myös useiden Euroopan maiden johtajat.

Venäjän mukaan siviileitä evakuoitu Azovstalin tehdasalueelta

Mariupolin saarretulta Azovstalin terästehtaan alueelta on evakuoitu kymmeniä siviilejä, Venäjä kertoi sunnuntaina. Venäjän puolustusministeriön mukaan 46 siviiliä pääsi lähtemään alueelta lauantaina, ja he ovat saaneet ruokaa ja majoituksen.

Azovstalin laaja tehdasalue on Venäjän maan tasalle pommittaman Mariupolin kaupungin ainoa alue, jossa on vielä Ukrainan joukkoja. Tehtaan suojissa on ukrainalaisten mukaan sinne perääntyneiden sotilaiden lisäksi satoja siviilejä. Yhteensä alueella on noin tuhat siviiliä ja sotilasta, joista haavoittuneita on noin 600.

Volodymyr Zelenskyin mukaan maan hallinto tekee kaikkensa saadakseen siviilit evakuoiduksi Mariupolista. Kaupungin pormestarin avustaja sanoi Telegramissa sunnuntaina, että evakuointitilanteesta pidetään "täyttä radiohiljaisuutta."

Ukrainalaisen Azovin rykmentin varakomentaja Svjatoslav Palamar kertoi myöhään lauantaina, että siviilien evakuoinnit Azovstalin alueelta on saatu aloitettua. Palamar kertoi tuolloin, että 20 naista ja lasta oli saatu evakuoitua tulitauon alettua kello 11. Alun perin tulitauon piti alkaa aamukuudelta.

Palamarin mukaan Azovin rykmentin jäsenet raivaavat Venäjän pommituksien kohteeksi joutunutta terästehtaan aluetta, jotta siviilit saataisiin ulos raunioista.

Hersonissa valuutta vaihtuu hryvniasta ruplaksi

Venäjä pyrkii lujittamaan hallintaansa Hersonin kaupungista Etelä-Ukrainassa, arvioi Britannian puolustusministeriö tuoreimmassa katsauksessaan Ukrainan sodasta.

Ministeriön mukaan on selviä merkkejä siitä, että Venäjä yrittää vakiinnuttaa poliittisen ja taloudellisen valtansa Hersonissa, jonka se valtasi sodan alkuvaiheessa maaliskuun alussa.

Hersoniin perustettu Venäjä-mielinen hallinto on esimerkiksi ilmoittanut, että alueen valuutta vaihtuu Ukrainan hryvniasta Venäjän ruplaan neljän kuukauden siirtymäjakson aikana. Ruplan käyttämisen maksuvälineenä on tarkoitus alkaa Hersonissa tänään sunnuntaina.

Kremlin perustama hallinto on myös ilmoittanut, että Hersonin paluu Ukrainan hallintaan on "mahdotonta." Ukrainan joukot ovat tehneet viime viikkoina vastahyökkäyksiä Hersonin alueella.

Hersonin alue ja samanniminen kaupunki sijaitsevat Etelä-Ukrainassa Krimin niemimaan pohjoispuolella. Britannian puolustusministeriön mukaan vahva ote Hersonista ja sen liikenneyhteyksistä parantaisi Venäjän mahdollisuuksia jatkaa sotimista Ukrainaa vastaan ja lujittaisi myös Venäjän kontrollia sen itseensä liittämästä Krimistä. Venäjän havittelema maayhteys Krimille on riippuvainen Hersonin hallinnasta.

Britannian puolustusministeriö kertoi myös hiljattain Venäjän suunnittelevan Hersoniin lavastettua kansanäänestystä, jolla olisi tarkoitus oikeuttaa Venäjän miehitys. Vuonna 2014 Venäjä järjesti Krimillä laittoman kansanäänestyksen Venäjään liittymisestä sijoitettuaan joukkojaan alueelle.

Jotkut asiantuntijat ovat arvioineet Venäjän saattavan perustaa Hersoniin samanlaisen niin sanotun kansantasavallan kuin Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueille.

Zelenskyi: Venäläisöljyyn kohdistettava rajoituksia lähitulevaisuudessa

Zelenskyi sanoo viimeisimmässä jokailtaisessa puheessaan, että Ukraina odottaa lähitulevaisuudessa päätöksiä venäläisen öljyyn kohdistuvista rajoituksista. Zelenskyin mukaan Ukraina vaatii, että kohtuullisen osan öljyä koskevista pakotteista tulee estää Venäjän yritykset kiertää rajoituksia myymällä niin kutsuttuja öljysekoituksia.

– Jos jokin yritys tai valtio auttaa Venäjää öljykaupassa, myös siihen on kohdistettava pakotteita. Kaikenlainen Venäjän sotilaallisen terrorikoneiston tuki on lopetettava, presidentti sanoo.

Ukrainan sota on nostanut öljyn hintoja. Kuva: STR

Kielto nostaisi jälleen öljyn hintaa

Ainakin yhdysvaltalaismediat New York Times (NYT) ja Bloomberg kirjoittavat, että Euroopan unionissa (EU) ollaan aikeissa ehdottaa venäläisen öljyn tuontiin kohdistuvaa kieltoa. Kielto tulisi voimaan vuoden loppuun mennessä, ja sitä ennen rajoitukset tulisivat voimaan asteittain. Molemmat mediat perustavat tietonsa asiaa tunteviin lähteisiin. NYT kertoo lähteiden pysyvän anonyymeinä, koska neuvottelut ovat käynnissä eikä heille ollut annettu lupaa puhua asiasta julkisesti medialle.

NYT arvioi, että kielto nostaisi öljyn hintaa maailmanlaajuisesti. Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti öljyn hintoja. Venäjä on yksi merkittävimmistä öljynviejistä.

Merkittävä osa EU:n öljystä tulee Venäjältä. NYT:n mukaan Venäjän vientiöljystä puolet kohdistuu unionin alueelle. Hyökkäyksen alussa esimerkiksi Saksan öljystä noin kolmannes tuli Venäjältä. Lehti kirjoittaa, että Saksan talousministerin mukaan viime viikkoina määrä on vähentynyt 12 prosenttiin. Unkari ja Slovakia ovat taas lähes täysin riippuvaisia venäläisöljystä.

Kaikkien 27 EU-maan tulee antaa tukensa uusille pakotteille, jotta ne voivat astua voimaan. Unkari on aiemmin vastustanut toimia, joiden kohteena olisi venäläisöljy.

Kuleba pyysi Kiinalta turvatakuita

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba on pyytänyt Kiinan valtiollisen uutistoimiston Xinhuan haastattelussa Kiinaa tarjoamaan Ukrainalle turvatakuut. Kuleban haastattelu sisälsi Kiinan valtionmedian julkaisemaksi harvinaisen suorasanaista kritiikkiä Venäjää kohtaan.

Länsimaat ja Ukraina ovat yrittäneet saada Kiinaa tuomitsemaan strategisen kumppaninsa Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan, mutta Kiina on pitänyt kiinni virallisesti puolueettomasta linjasta. Kiinalainen valtionmedia on usein toistellut venäläistä propagandaa ja on esimerkiksi välttänyt kutsumasta Venäjän toimintaa Ukrainassa hyökkäykseksi. Kuleban Xinhua-haastattelu teki kuitenkin tähän poikkeuksen.

– Ukraina tutkii parhaillaan mahdollisuutta saada turvatakuut YK:n turvallisuusneuvoston pysyviltä jäseniltä, mukaan lukien Kiinalta, ja muilta merkittäviltä valtioilta, Kuleba sanoi lauantaina julkaistussa haastattelussa.

– Ehdotamme, että Kiinasta tulee yksi Ukrainan turvallisuuden takaajista. Tämä on merkki kunnioituksestamme ja luottamuksestamme Kiinan kansantasavaltaa kohtaan.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba on pyytänyt Kiinaa tarjoamaan Ukrainalle turvatakuut. Kuva: ROBERT GHEMENT

Kiinan julkiset lausunnot mahdollisten turvatakuiden suhteen ovat olleet sodan aikana varovaisia.

Kuleba sanoi myös, että Venäjän hyökkäys on aiheuttanut hallaa Kiinalle tärkeälle Uusi Silkkitie -hankkeelle, ja että sodan seurauksena syntynyt maailmanlaajuinen ruokakriisi on uhka Kiinan taloudelle.

– Uskomme, että tämä sota ei ole Kiinan intressien mukainen.

Ulkoministeri painotti myös, että Ukrainalla on oikeus puolustaa itseään, eikä Ukrainan toiminta ole ollut syynä konfliktin kärjistymiseen.

Kuleba on puhunut sodan aikana kahdesti Kiinan ulkoministerin Wang Yin kanssa. Wang tapasi maaliskuussa Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin ja sanoi, ettei maiden yhteistyöllä ole rajoja.





Lisätty tiedot Nancy Pelosin vierailusta Ukrainassa kello 13.55 ja tietoja Azovstalin tehdasalueen evakuoinneista kello 14.05.