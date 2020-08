Presidentti Donald Trump puhuu Whittman alueellisella lentokentällä Wisconsinissa 17. elokuuta 2020. Kuva: TANNEN MAURY

Yhdysvalloissa on 50 osavaltioita, joista suurin osa on selkeästi punainen tai sininen. Niiden kohdalla on jo ennalta selvää, onko voittaja demokraattien ehdokas Joe Biden vai republikaanien Donald Trump.

– Voin laittaa vaikka asuntoni pantiksi, että Biden voittaa Kalifornian osavaltiossa. Sieltä saa myös eniten valitsijamiehiä. Trump puolestaan saa suurella todennäköisyydellä Kentuckyn äänet, sanoo Charly Salonius-Pasternak, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija.

Se kummasta lopulta tulee presidentti, ei ole Yhdysvaltojen vaalijärjestelmästä johtuen ollenkaan selvää. Vaalit tullaan ratkaisemaan vaa´ankieliosavaltioissa, joita ovat Florida, Georgia, Pohjois-Carolina, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Virginia ja Arizona.

Näissä osavaltioissa tulos voi mennä suuntaan tai toiseen. Esimerkiksi Trumpia kannattaneessa osavaltiossa on saatettu sitä ennen äänestää Barack Obama voittoon.

– Trumpin pitää voittaa suurin osa näistä osavaltioista. Bidenilla taas on urheilutermiä käyttäen varaa päästää pari maalia, mutta jotta Trump saisi jatkokauden presidenttinä, kaiken pitäisi mennä aika nappiin.

Rakenteellisten syiden vuoksi Bidenillä näyttäisi olevan enemmän teitä voittoon. Demografiset muutokset ovat viime vuosikymmeninä suosineet demokraattipuoluetta.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden piti 12. elokuuta 2020 puhetta videon välityksellä.

– Esimerkiksi aiemmin umpirepublikaanisesta Texasista on väestökehityksen myötä tullut demokraattinen. Siellä äänestävien latinoiden osuus on kasvanut ja latinot taas ovat perinteisesti äänestäneet demokraatteja.

Myös Arizona on tällainen punaisesta siniseksi muuttunut osavaltio. Samaa ei ole tapahtunut toisinpäin. Yhdestäkään vahvan demokraattisista osavaltiosta ei ole tullut republikaanista.

– Tämä ei ole viiden vuoden, vaan useamman vuosikymmenen trendi, mutta se ei ole näkynyt vielä vaalituloksissa, koska on tämä valitsijamiessysteemi missä ovat ne äänestysrajat ja äänestystulos muuttuu kongressitasolla. Joka kymmenes vuosi toteutetaan väestölaskenta, jonka perusteella muutetaan eri parametreja sen mukaan, kuinka monta äänestäjää eri osavaltioilla on. Kaikki nämä yhdessä peittää sitä demografista totuutta, että demokraateilla on nykyisin enempi eri teitä presidenttiyteen, Salonius-Pasternak selvittää.

Mitä lähemmäs vaaleja tullaan, tilanne kiristyy. Siitä, että Biden on kotoisin Pennsylvaniasta, joka on yksi vaa´ankieliosavaltioista, voi olla apua.

– Sanotaan näin, että jos vaaliyönä käy niin, ettei Biden voita omaa osavaltiotaan, sitten voi suunnilleen arvata mikä tulos on. Pennsylvanian lisäksi Bidenille tärkeitä ovat Keski-Lännen osavaltiot. Jos hän voittaa ne, silloin hänen ei tarvitse Floridasta esimerkiksi huolehtia.

Tällä hetkellä Biden on johdossa lähes kaikkialla. Vaalien lopputulosta voi ennakoida vaa´ankieliosavaltioiden mielipidemittauksista, jotka antavat valtakunnallisia mielipidemittauksia tarkemman kuvan sekä talous- ja koronatilanteesta.

– Trump yrittää vakuutella, että homma hoidossa, mutta se ei mene läpi, koska korona koskettaa jokaista amerikkalaista jollain tavalla. Jos koronatilanne ei parane Yhdysvalloissa, on Trumpin entistä vaikeampaa sanoa, et hei, hän on se oikea henkilö.