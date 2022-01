Washington

Ukrainalaisia sotilaita kuvattuna etulinjassa lähellä Svetlodarskia joulukuun alussa. Kuva: ANATOLII STEPANOV

Yhdysvallat syytti perjantaina Venäjää siitä, että se on lähettänyt räjähteiden käyttöön koulutettuja sabotoijia lavastamaan tekosyy Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan.

Valkoisen talon mukaan Venäjä on "luomassa perustaa saadakseen mahdollisuuden tekaista veruke hyökkäykselle" syyttämällä Ukrainaa.

– Meillä on tietoja, jotka viittaavat siihen, että Venäjä on sijoittanut ryhmän toimijoita, joiden tarkoituksena on toteuttaa lavastettu hyökkäys Itä-Ukrainassa, sanoi Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki.

Venäjä kiisti nopeasti yhdysvaltalaisten väitteet. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov luonnehti Yhdysvaltain lausuntoja perättömiksi.

Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedottaja John Kirby sanoi tiedustelutietojen olevan hyvin uskottavia.

Psaki sanoi myös, että Venäjä on lisännyt disinformaatiokampanjaa sosiaalisessa mediassa. Tällaisia ovat muun muassa viestit, joissa syytetään Ukrainaa ihmisoikeusloukkauksista ja länttä jännitteiden lietsomisesta.

Venäjä on kerännyt lähelle Ukrainan vastaista rajaa panssarivaunuja, tykistöä ja kymmeniätuhansia sotilaita. Venäjä on myös vaatinut, ettei Ukraina koskaan liity sotilasliitto Natoon.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kahden puhelinkeskustelun aikana varoittanut Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia ankarista taloudellisista seuraamuksista, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan.