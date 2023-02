Taivaalla noin kello 20.50 nähty tulipallo kuvattuna Kempeleessä. Kuva: Marko Haapala

Kirkas ja näyttävä tulipallo valaisi taivasta Oulun seudullakin hieman ennen yhdeksää tiistai-iltana.

Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursa ry:n ylläpitämässä Taivaanvahti-havaintopalvelussa oli kello 22.30 mennessä kirjattu yli 50 havaintoa taivaalta pudonneesta tulipallosta.

Ursa kertoo verkkosivuillaan, että näyttävä tulipallo valaisi Keski-Suomen kello 20.50. Ursan tulipallotyöryhmä tutkii tapausta. Tulipallon havainneiden toivotaan lähettävän havaintonsa Ursaan tulipallolomakkeella.

Myös sosiaalisessa mediassa monet oululaiset ovat kertoneet havainneensa kirkkaan valoilmiön taivaalla.

Useat tulipallohavainnoista on kirjattu Oulussa tai muualla Pohjois-Pohjanmaalla. Tulipallosta on havaintoja esimerkiksi Kalajoelta, Limingasta ja Kempeleestä. Havaintoja on kirjattu ympäri Suomea.

Tulipallon tarkka havaintoaika sijoittuu havainnoissa pitkälti aikahaarukkaan 20.50–20.53.

Useissa havainnoissa mainitaan kirkkaan tulipallon näkyneen koillisen suunnassa. Ilmiötä on kuvailtu esimerkiksi suuren ilotulitteen lennoksi ilman räjähdystä. Sen väritystä on kuvailtu monessa punaiseksi tai punertavaksi, osa on myös kuvaillut nähneensä vihreää väriä.

Ursan mukaan tulipallot ovat harvinaisen kirkkaita tähdenlentoja, joihin voi liittyä meteoriitin putoaminen. Ne näkyvät taivaalla yleensä vain muutaman sekunnin ajan.