Oulun käräjäoikeus on määrännyt Uroksen ja sen emoyhtiön väliset kaupat peruttavaksi. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Vyyhdissä konkurssiin päätyneen teknologiayhtiö Uroksen ympärillä tapahtui torstaina uusi käänne.

Oulun käräjäoikeus määräsi yksipuolisella tuomiolla Uroksen ja konsernin emoyhtiön Uros Ag:n väliset, vuonna 2020 tehdyt yrityskaupat peruttavaksi. Uroksen konkurssipesän käräjäoikeudelle jättämän kanteen mukaan kaupoilla siirrettiin Uroksen omaisuutta pois velkojien ulottuvilta.

Uros myi Uros Ag:lle kaksi luxemburgilaista tytäryhtiötään yhteensä noin 25 000 euron kauppahintaan joulukuussa 2020.

Konkurssipesän kanteen mukaan kaupat olivat merkittävän alihintaisia, sillä tytäryhtiöillä oli kauppojen toteuttamisen aikaan taseessaan varoja yhteensä yli 320 miljoonaa euroa.

Kauppahintoja ei myöskään koskaan maksettu, vaan ne kirjattiin Uroksen kirjanpitoon saataviksi myydyiltä tytäryhtiöiltä.

– (Tytäryhtiöiden) osakekantojen kaupoilla on siirretty Uros Oy:n omaisuutta pois velkojien ulottuvilta. Uros Oy on ollut oikeustoimia tehtäessä maksukyvytön. Oikeustoimien toinen osapuoli on ollut Uros Oy:n läheinen, ja tämä on siten tiennyt oikeustoimien sopimattomuudesta ja Uros Oy:n maksukyvyttömyydestä, konkurssipesä sanoi kanteessaan.

Määräaika vastaukselle ehti umpeutua

Käräjäoikeus ratkaisi asian yksipuolisella tuomiolla, sillä Uroksen toinen perustaja ja asiassa Uros Ag:n edustajaksi katsottu Jyrki Hallikainen ei vastannut konkurssipesän kanteeseen määräajassa.

Käräjäoikeuden mukaan haasteasiakirjat saatiin erinäisten käänteiden jälkeen toimitettua Hallikaiselle Suomessa elokuun puolivälissä. Määräaika vastauksen antamiselle oli maanantaina.

Yksipuoliseen tuomioon ei voi hakea muutosta tavalliseen tapaan valittamalla.

Sen sijaan vastaajalla on oikeus hakea takaisinsaantia, mikä tarkoittaa, että asia käsitellään uudelleen yksipuolisen tuomion antaneessa käräjäoikeudessa.