Teknologiayhtiö Urokseen liittyvä konkurssimenettely on edennyt uuteen vaiheeseen.

Oulun käräjäoikeus on saanut vahvistettavakseen jakoluettelon, jonka konkurssipesän pesänhoitaja, asianajaja Sami Uoti on laatinut.

Uoti on listannut jakoluetteloonsa yli 60 velkojaa, jotka vaativat Urokselta saataviaan ja jotka ovat valvoneet niitä konkurssimenettelyssä. Velkojilla on lähtökohtaisesti oikeus saada osuutensa pesän varoista vain silloin, jos he ovat ilmoittaneet saatavansa kirjallisesti eli valvoneet niitä.

Konkurssimenettelyssä huomioidaan konkurssilain mukaan ilman valvontaa muun muassa työsuhdeperusteiset saatavat.