Polar Electron pääkonttori sijaitsee Kempeleessä. Arkistokuva. Kuva: Teija Soini

Urheilumuseo on antanut Polarille huomionosoituksen merkittävästä työstä suomalaisen urheilu- ja liikuntakulttuurin eteen, tiedotteessa kerrotaan. Polar valmistaa muun muassa urheilukelloja ja sykemittareita.

The Finnish Sports Legacy -huomionosoitus jaettiin nyt ensimmäistä kertaa. Se on Urheilumuseon osoittama tunnustus toimijalle, joka on merkittävällä tavalla vaikuttanut suomalaisen urheilu- ja liikuntakulttuurin kehitykseen.

Tiedotteen mukaan Polarin tarina on osoitus siitä, miten suomalainen innovaatio ja sen kautta seurannut teknologinen kehitys on muuttanut ihmisten liikkumistapoja, urheiluvalmennusta ja laajentanut käsitystä kehon toiminnasta.

Palkinto luovutettiin Polarille keskiviikkona Urheilumuseossa järjestetyssä tilaisuudessa.