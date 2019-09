Yli-Hannuksela odottaa EM-pronssimies Kuosmaselta seuraavaa askelta – MM-kisojen odotukset kolmen miehen harteilla

MM-paineissa riittää taisteltavaa mitalien ulkopuolellakin, sillä joka sarjan kuusi parasta hankkii maapaikan Tokioon.

Petra Ollin jääminen pois viikonloppuna alkavista painin MM-kisoista kutisti Suomen joukkueen seitsemän painijan kokoiseksi. Maailmanmestaruuksien lisäksi Kazakstanin pääkaupungissa Nur-Sultanissa, entisessä Astanassa, painitaan jo pääsystä Tokion olympialaisiin.

MM-kisojen jokaisen sarjan kuusi parasta saa maapaikan Tokioon heinä-elokuuksi 2020.

– Tokiossa on toki iso maali, mutta sitä ennen on vielä monta kovaa kansainvälistä koitosta ja useita pitkiä treenileirejä, Painiliiton kreikkalais-roomalaisen painimuodon vastuuvalmentaja Marko Yli-Hannuksela totesi STT:lle Kuortaneella.

Kazakstanin MM-molskilla mitaleilla on arvonsa, mutta painittavaa riittää myös pääsystä kuuden parhaan joukkoon.

– Vaikka kyse on maapaikasta, niin maapaikan lunastaja on vahvoilla olympialaisiin. Ehdoton ja automaattinen tuo paikka ei silti voi olla, sillä syyskuisista MM-kisoista on melkein vuosi Tokion viiden renkaan kisoihin, Yli-Hannuksela muistutti.

Tokion aikaeroon pitää totutella

Suomen painijoukkue on vasta rakentumassa Tokioon, mutta Yli-Hannukselalla on selvät sävelet olympialaisiin valmistautumisesta. Hän haluaa painijat hyvissä ajoin kisapaikalle.

– Tuo pohjaa omiin kokemuksiini. Koin aikaeron tosi raskaana, kun pääsimme perille Sydneyn olympiakaupunkiin vuonna 2000. Kesti kauan ennen kuin olin siellä kuosissa.

– Pääsin toki lopulta vireeseen, olympiapronssia Sydneyssä paininut Yli-Hannuksela muisteli Australian kokemuksiaan.

Tokion ja Suomen aikaero on kuusi tuntia. MM-Kazakstanissa aikaero Suomeen on vain kolme tuntia.

Paineet kolmella miespainijalla

Yli-Hannuksela odottaa MM-kisoissa eniten vastuullaan olevilta kreikkalais-roomalaisen painin miehiltä, etenkin Konsta Mäenpäältä, Elias Kuosmaselta ja Rami Hietaniemeltä.

– Aiemmin alle 20-vuotiaiden MM- ja EM-pronssia ottanut Mäenpää voitti elokuussa aikuisten kovatasoisen Saksan gp:n 130-kiloisissa Dortmundissa. Tuolla voitolla Konsta paini MM-kisoihin.

– Kuosmasella on saavutettuna kaksi aikuisten EM-pronssia. Nyt Elkun on otettava seuraava askel. MM-kisat ovat aina oma vaativa juttunsa, Yli-Hannuksela tuumasi 97-kiloisissa ottelevasta Kuosmasesta.

Urallaan MM-pronssia ja EM-hopeaa paininut Hietaniemi jyllää nyt 87-kiloisissa.

– Rion olympialaisista Ramilta jäi paljon hampaankoloon. Hän tekee nyt kaikkensa, jotta painii Suomelle paikan Tokion olympialaisiin, Yli-Hannuksela arvioi.

Sarjoissa 77 kiloa ja 60 kiloa Suomella on hieman tuntemattomat MM-edustajat: Niko Erkkola ja Lauri Mähönen.

– Erkkola pääsee nyt elämänsä testiin. Mähönen on vähän vaivihkaa hiipinyt edustuspainijaksi, Yli-Hannuksela sanoi.

MM-kisat päättävässä vapaapainissa Suomea edustavat Ville Heino 86-kiloisissa ja hänen veljensä Jere Heino 125-kiloisissa.