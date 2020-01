162 kesälajien urheilijaa saa yhteensä 1 434 000 euroa verovapaina urheilija-apurahoina. Avustukset myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suurimman apurahan, 20 000 euroa, saa 20 urheilijaa. Lisäksi 44 urheilijaa saa 10 000 euron ja 99 urheilijaa 6 000 euron suuruisen apurahan. Esityksen apurahan saajista opetus- ja kulttuuriministeriölle teki Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö.



Apurahan hakijoita oli yhteensä 400, joka on 10 hakijaa vähemmän kuin vuonna 2019.

Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa taloudelliset edellytykset ammattimaiselle ja päätoimiselle valmentautumiselle sekä menestykselle arvokisoissa.



Apurahan myöntämisessä huomioidaan urheilijan tuloskehitys ja mahdollisuudet tulevaan menestykseen arvokilpailuissa.



– Tokion olympialaisten ja paralympialaisten jälkeen alkava uusi kesälajien olympiadi ja paralympiadi on oivallinen nivelkohta arvioida nykyisen apurahajärjestelmän toimivuutta, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) toteaa.



– Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö, joka tekee ministeriölle pohjaesityksen apurahan saajista, voisi valmistella meille esityksen myös uusista kriteereistä, joissa nykyistä paremmin otettaisiin huomioon nuorten urheilijoiden tukeminen. Tavoitteena tulee olla se, että apurahalla voidaan paremmin tukea nuorten urheilijoiden toimeentuloa ja valmentautumista, Kosonen jatkaa.



Valtion talousarviossa vuodelle 2020 urheilija-apurahoille on varattu enintään 2,3 miljoonaa euroa. Määräraha pysyy samana kuin vuonna 2019. Talvilajien urheilijoiden osalta avustusten hakuaika päättyy maaliskuun lopussa.

Kesälajien urheilija-apurahat (nimi ja summa euroina)

Ammunta

Mäkelä-Nummela Satu 20 000

Kallioinen Eetu 10 000

Kurki Juho 10 000

Kössi Oskari 10 000

Pesonen Lari 10 000

Salmi Marika 10 000

Friman Cristian 6 000

Koivu Matias 6 000

Kopra Vili 6 000

Leppä Aleksi 6 000

Mylly Jarkko 6 000



Autourheilu

Valtanen Juho 6 000

Alatalo William 6 000



Beach volley

Lahti-Liukkonen Taru 10 000

Parkkinen Anniina 10 000

Ahtiainen Niina 6 000

Lehtonen Riikka 6 000



Golf

Castrén Matilda 6 000

Välimäki Sami 6 000



Jalkapallo

Ahtinen Olga 6 000

Collin Kaisa 6 000

Danielsson Jenny-Julia 6 000

Franssi Sanni 6 000

Koivisto Emma 6 000

Kollanen Heidi 6 000

Pikkujämsä Elli 6 000

Summanen Eveliina 6 000

Öling Ria 6 000



Jousiammunta

Antonius Jean-Pierre 10 000

Forsberg Jere 10 000

Vikström Antti 6 000



Judo

Puumalainen Martti 6 000



Karate

Keinänen Titta 20 000



Keilailu

Ahokas Jesse 6 000

Käyhkö Tomas 6 000

Oksanen Niko 6 000

Pasanen Sanna 6 000



Koripallo

Aarnio Janette 6 000

Bejedi Sara 6 000

Gustavson Andre 6 000

Jaakkola Tuukka 6 000

Jantunen Mikael 6 000

Kuier Awak 6 000

Lahtinen Lotta-Maj 6 000

Tahvanainen Ville 6 000

Valtonen Elias 6 000



Lentopallo

Ivanov Fedor 6 000

Jokela Joonas 6 000

Karjarinta Mikko 6 000

Nikula Aaro 6 000

Savonsalmi Severi 6 000

Suihkonen Niko 6 000



Melonta

Polet Pauliina 10 000

Malinen Netta 6 000



Miekkailu

Vuorinen Niko 10 000



5-ottelu

Salminen Laura 6 000



Nyrkkeily

Potkonen Mira 20 000

Gustafsson Elina 10 000

Khatajev Arslan 10 000



Paini

Kuosmanen Elias 20 000

Olli Petra 20 000

Savolainen Arvi 20 000

Heino Ville 10 000

Heino Jere 6 000

Metsomäki Toni 6 000

Mäenpää Konsta 6 000

Ropponen Vili 6 000



Painonnosto

Ilmarinen Meri 10 000

Vuohijoki Anni 10 000

Saarhelo Marianne 6 000



Purjehdus

Mikkola Monika 20 000

Tenkanen Tuula 20 000

Kurtbay Sinem 10 000

Muhonen Oskari 10 000

Petäjä-Siren Tuuli 10 000

Tapper Kaarle 10 000

Keskinen Akseli 6 000

Ruskola Noora 6 000

Wulff Mikaela 6 000

Grönblom Ronja 6 000



Pyöräily

Sopanen Harri 10 000

Polvi Teppo 10 000



Pyöräily

Henttala Lotta 20 000

Hänninen Jaakko 6 000

Pöytätennis

Oláh Benedek 6 000



Ratsastus

Karjalainen Katja 10 000

Kivimäki Jaana 6 000

Reitti Pia-Pauliina 6 000



Salibandy

Kauppi Veera 6 000

Salo Nico 6 000



Soutu

Ven Robert 6 000



Squash

Soini Emilia 6 000



Sulkapallo

Koljonen Kalle 6 000



Suunnistus

Harju Venla 10 000

Kirmula Miika 10 000

Teini Marika 10 000

Kuukka Elias 6 000

Niemi Aleksi 6 000

Ojanaho Olli 6 000

Rantanen Merja 6 000

Sianoja Maija 6 000



Taekwondo

Mikkonen Suvi 10 000



Tennis

Ruusuvuori Emil 10 000

Virtanen Otto 6 000



Triathlon

Lilja Liisa 20 000

Lotvonen Jussi 6 000



Uinti

Latikka Antti 10 000

Liukkonen Ari-Pekka 10 000

Lähteenmäki Leo 10 000

Mattsson Matti 10 000

Hulkko Ida 10 000

Jallow Mimosa 10 000

Khalili Nader 6 000

Lahtinen Laura 10 000

Laukkanen Jenna 10 000



Voimistelu

Soravuo Emil 10 000

Gergalo Rebecca 6 000

Kirmes Oskar 6 000

Liinavuori Elisa 6 000

Nissinen Olivia 6 000

Närevaara Milja 6 000

Ora Inka 6 000

Rantala Emma 6 000

Virkkunen Amanda 6 000



Yleisurheilu

Etelätalo Lassi 20 000

Heikkinen Marjaana 20 000

Helander Oliver 20 000

Hurske Reetta 20 000

Korte Annimari 20 000

Kotaja Amanda 20 000

Mäkelä Kristiina 20 000

Piispanen Toni 20 000

Ruuskanen Antti 20 000

Tähti Leo-Pekka 20 000

Huntington Maria 10 000

Junnila Ella 10 000

Lipsanen Simo 10 000

Manni Henry 10 000

Neziri Nooralotta 10 000

Partanen Veli-Matti 10 000

Raitanen Topi 10 000

Hyryläinen Anne-Mari 6 000

Jaakkola Aleksi 6 000

Kangas Aaron 6 000

Kinnunen Jarkko 6 000

Koilahti Taika 6 000

Kuivisto Sara 6 000

Kuusela Toni 6 000

Kähärä Jessica 6 000

Laine Topias 6 000

Lakka Elmo 6 000

Leveelahti Helena 6 000

Liipola Henri 6 000

Manni Tuomas 6 000

Murto Wilma 6 000

Mörö Oskari 6 000

Ojala Aleksi 6 000

Peitso Petteri 6 000

Pulli Kristian 6 000

Richardsson Camilla 6 000

Sillman Miia 6 000

Tervo Krista 6 000

Vainio Alisa 6 000