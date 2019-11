Painin arvokisamitalisti Rami Hietaniemi, 36, päättää pitkän painiuransa, kertoo Yle. Hänet nähdään viimeisen kerran kilpamolskilla itsenäisyyspäivänä, kun Suomi kohtaa maaottelussa Ruotsin Ilmajoella.

– Paikat alkavat olla sen verran hajalla, ja taso, jota itseltäni vaadin, ei ehkä ole enää saavutettavissa. Aika raskastahan tämä on ollut, loukkaantumisten kiusaama Hietaniemi kertoo Ylelle.

– 20 vuotta on ollut sellaista määrätietoista tekemistä, ja se on vähän niin kuin yhden elämän hautaisi. Lopettamispäätöksen tekemiseen kuuluu aika raakoja tunteita. Ensimmäiseksi ei tule menestyminen mieleen, mutta vielä on muutama viikko aikaa harjoitella ja elää, miten urheilijan täytyy elää.

Nurmon Jymyä edustava Hietaniemi voitti 84-kiloisten MM-pronssia Istanbulissa 2011 ja 85-kiloisten EM-hopean kotikisoissa Vantaalla 2014. MM-kisoista hänellä on myös kaksi viitossijaa, ja olympialaisissa mies kilpaili vuonna 2012 Lontoossa. Suomen mestaruuksia Hietaniemellä on kreikkalais-roomalaisesta painista 12 ja vapaapainista yksi.