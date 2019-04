Yle menetti Pohjoismaisten hiihtolajien tv-oikeudet – Viasatin kanavat suomalaisten suosikkilajien näyttämönä kaudesta 2021 alkaen

Viime talvena katsoin Iivon hiihdon, kun pronssia sai ja en ainoatakaan naisten kisaa. Noin se on mennyt jo vuosia, kun ei ole mitään mieltä katsoa muiden maiden pärjäämistä. Mäkihyppelyä en ole katsonut kait 10v, enkä yhdistettyä Hannu Mannisen jälkeen, kun alkoi lentään lentokonetta. Moniin lajeihin on tuotu niinsanottuja sprinttejä ja yhteislähdöt ei kiinnosta. Kait olen keskieurooppalainen, kun ampumahiihto kyllä kiinnostaa, vaikka roikutaan Mäkäräisen varassa. Laji on katsojaystävällinen. Mäkihyppy ja yhdistetty joutaa lopettaan tyystin, on ylen täyteohjelmaa minusta, kuin kanavan uusinnat turhapuron toilailusta.