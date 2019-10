Yle: Maria Huntington jättää MM-ottelun kesken pahoinvoinnin takia: "Hänet eristetään, tuodaan ruokaa ja annetaan toipua"

Yle kertoi MM-yleisurheilun tv-lähetyksessään, että seitsenottelija Maria Huntington jättää MM-ottelun kesken. Huntingtonilla on vatsavaivoja.

Huntington oli avauspäivän neljän lajin jälkeen jaetulla 13. sijalla koottuaan 3 681 pistettä. Seitsenottelussa kisataan tänään vielä pituus, keihäs ja 800 metriä.

– Perinteinen vatsatauti. Mikään ei pysy sisällä, olo on surkea. Lääkärin pika-arvion mukaan olisi viruksen aiheuttama, Huntingtonin valmentaja Matti Liimatainen kertoi Ylelle.

Huntington tunsi päivällä "pientä vatsakipua", jota hän sekä valmentaja pitivät ensin kenties vain jännityksen tuomana. Harjoituskentällä olo kuitenkin paheni, ja lopulta raskas päätös MM-kisan keskeyttämisestä oli helppo tehdä.

– Terveys on se ykkösjuttu, ei voi missään nimessä nyt urheilla, Liimatainen kertoi.

– Kova paikka. Maria sanoi jossain haastattelussa, että toisena kilpailupäivänä mitataan se, onko hänestä ottelijaksi. Nyt sitten mitataan vielä enemmän, valmentaja päätti.

Suomen joukkueen valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkolan mukaan Huntington on voipunut, mutta vakavammasta ei ole kyse. Nyt toivotaan, että tauti ei etene epidemiaksi.

– Aina se iso riski tällaisessa on. Tässä tapauksessa loistavaa on se, että Marialla on yhden hengen huone hotellissa. Hänet eristetään, tuodaan ruokaa ja annetaan toipua. Muu joukkue pysyy hänestä erillään, Niemi-Nikkola sanoi Ylelle.

– Joukkueella ei ole täällä omaa kokkia. Tarkkana on oltava käsihygienian kanssa, mutta tällainen on urheilijoille tuttua.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 18.20.