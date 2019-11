Yhdistetyn uusi kurssi paljastuu Rukalla – suomalaiset ovat valmistautuneet kauteen mäkiosuuden ehdoilla

Aiemmin hiihtovoimaan keskittyneet suomalaiset ovat valmistautuneet kauteen mäkiosuuden ehdoilla.

Yhdistetyn hiihdon maajoukkue Ilkka Herola, Eero Hirvonen, Leevi Mutru, Arttu Mäkiaho mittaa valmennuksen uuden linjauksen vaikutukset Rukan maailmancupissa. Kansainvälinen kausi alkaa rytinällä, kun cup-pisteistä kamppaillaan kolmena perättäisenä päivänä perjantaista sunnuntaihin.

Yhdistetyn hiihtopainotuksesta on siirrytty nopeusvoimaa korostavaan harjoitteluun, jossa kaikki muu tehdään mäkiosuuden ehdoilla. Enää suomalaisten ei pitäisi notkahtaa mäessä minuuttien takaa-ajoasemaan.

– Mäkihyppy on ollut tällä harjoituskaudella ykkösprioriteetti koko ajan. Kestävyysharjoittelu on sovitettu siihen, Suomen mestaruuden sunnuntaina voittanut Herola kertoi.

– Hyppääminen on ollut koko harjoituskauden ajan laadukkaampaa, mutten tiedä, onko se sitten suoraan pois hiihtovauhdista.

Herola kaappasi Rovaniemellä Suomen mestaruuden 52,5 sekunnin erolla Hirvoseen. Kansallisen ryhmän Wille Karhumaa oli kolmas kahden minuutin päässä voittajasta.

U-käännös pakon edessä

Herola oli viime talven maailmancupissa 11:s, polvivaivoista kärsinyt Hirvonen 24:s, Mutru 38:s ja Mäkiaho 39:s. Suomalaiset antoivat mäkiosuudella liikaa tasoitusta, sillä Herola oli hiihtovauhdeissa kolmas ja Hirvonen kuudes. Viime talven tulokset vahvistivat muutostarpeen.

– Oli pakko hakea muutosta, maajoukkueen mäkivalmentaja Jarkko Saapunki tiivisti talven tulokset.

– Muutos uskallettiin tehdä, kun oli saatu asiasta tarpeeksi kokemusta.

Nopeusvoimaa mittaavat testitulokset todistavat muutoksen vaikutukset. Ne korostuvat lajissa, jossa hiihtoa kehittävät harjoitukset tuhoavat mäessä tarvittavaa herkkyyttä ja voimaa.

Nyt mäkiharjoitukset on pyritty tekemään virkein voimin rytmittämällä harjoitukset mäkihypyn ehdoilla. Hiihtoharjoittelun määrää on myös vähennetty.

– Testitulosten keskiarvot ovat nousseet, Saapunki vahvisti.

– Ennen meillä on ollut vain yksittäisiä piikkejä. Nyt taso on noussut selvästi. Toiminta alkaa muistuttaa yhdistetyn maajoukkueen menestysvuosia.

Hirvosen hyppy ailahtelee

Kärkimiehistä Hirvosella riittää silti ongelmia mäkivireensä kanssa, kun hän ei kyennyt polvivaivojensa takia tekemään mäkiharjoitteita lainkaan edellisellä harjoituskaudella.

– Olen saanut nyt hyppyjä alle. Ja fysiikka on parhaalla tasolla, mitä se on ollut polvivaivojen jälkeen. Hyppy parantuu koko ajan, mutta hyppäämisen kokonaisuus on edelleen aika heikkoa, Hirvonen kertoi.

– Hyppy vaihtelee liikaa eri mäkien välillä ja kropan eri tilojen mukaan. Olen tullut tänne Rukalle usein aika paljon valmiimmassa tilanteessa.