Yhdistetyn Hirvosen polvi on jo parempi – Rukan maailmancup-avaus jäänee silti väliin

Yhdistetyssä maailman kärkimiehiin lukeutuvan Eero Hirvosen kisakausi alkaa näillä näkymin vasta aikaisintaan joulun tienoilla. Hirvosen polvivaiva on hellittämään päin, mutta maailmancup-kauden avauskisat Rukalla ja Lillehammerissa tulevat liian pian.

Jo viime kaudella Hirvosta kiusannut ”hyppääjän polvi” eli tulehdustila ei toiveista huolimatta toipunut rankan olympiakauden jälkeisessä levossa. Lepo on jatkunut mäkihyppäämisen osalta, ja Hirvonen on satsannut harjoittelussa muuhun. Pikkuhiljaa päästään kuitenkin kohti nopeampaa ja räjähtävämpää treenaamista.

– Polvi on parantunut hyvin. Ei kuitenkaan täysin, ja kuntoutusta jatketaan. Ja sitä jatketaan läpi talven, kiinteänä osana koko kuviota, päävalmentaja Petter Kukkonen kertoi torstaina.

– Harjoittelussa mennään eteenpäin lisäämällä nopeampia liikkeitä asteittain. Tänään torstaina tehtiin ensimmäinen nopeampi treeni.

Mäkeen pääseminen häämöttää jo

– Nyt vielä testataan, kipeytyykö polvi ja kestävätkö ne tulehtuneet nivelet. Ja jos havaitaan, että jalka kestää ja urheilija luottaa siihen, sitten päästään mäkeen. Parhaassa tapauksessa se tapahtuu kahdessa-kolmessa viikossa, ja siitä sitten pikkuhiljaa kisoja kohti, Kukkonen sanoi.

Rukalla kisataan 23.–25. marraskuuta ja Lillehammerissa marras-joulukuun vaihteessa. Hirvosen saumat niihin ovat Kukkosen mukaan ”hyvin pienet”.

– Ramsaun (21.–23. joulukuuta) suhteen ollaan toiveikkaita, päävalmentaja totesi.

– Tärkeintä on, että polvi on selkeästi paranemaan päin ja toimenpiteemme ovat olleet oikeita. Ja Eeron kasvoillakin on jo vähän hymyä havaittavissa.

Hirvonen, 22, oli viime kaudella maailmancupissa kuudes viidellä palkintopallisijalla. Pyeongchangin olympiayhdistetystä hän otti kolme kuutossijaa.