Washington Post laittoi NBA-pelaajat paremmuusjärjestykseen - Markkaselle 74. sija

Lauri Markkanen on koripalloliiga NBA:n 74:nneksi paras pelaaja, arvioi Washington Post NBA-kauden avauksen alla tekemässään listauksessa. NBA-kausi starttasi keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa kahdella ottelulla.

Washington Postin NBA-toimittaja listasi liigan 100 parasta pelaajaa ja Chicago Bullsissa pelaava Markkanen päätyi sijalle 74. Hänen nimensä vieressä on ylöspäin osoittava vihreä nuoli, joka kertoo, että lehden mielestä hänen uransa on noususuunnassa.

- Vaikka monet lyttäsivät Markkasen valinnan varaustilaisuuden aikaan, hän oli miellyttävä yllätys Bullsille viime kaudella. Hän näytti tulokkaana potentiaaliselta seuran kulmakiveltä. Hänen ja Wendell Carter Jr:n ansiosta Bullsissa ollaan innoissaan pitkän tähtäimen tulevaisuudesta - oikeutetusti, lehti kirjoitti Markkasesta.

Rankingin ykkösenä on Clevelandista Los Angeles Lakersiin kesällä siirtynyt supertähti LeBron James, joka vei ykköstilan myös Washington Postin viime syksyn listauksessa. Kakkossijalla on Golden Staten Kevin Durant ja kolmantena New Orleansin Anthony Davis.

Chicago aloittaa kautensa torstaina vieraskentällä Philadelphiaa vastaan. Markkasta ei ottelussa nähdä, sillä hän toipuu kyynärpäävammasta ja on sivussa kentiltä vielä useita viikkoja.

