Wambui pelkää uransa päättyvän – Rion naisten 800 metrin kaikki mitalistit ovat myöntäneet testosteronirajan koskevan heitä

Rion olympialaisissa 2016 naisten 800 metrin pronssille juossut Margaret Nyairera Wambui miettii mahdollisuuksiaan jatkaa juoksu-uraansa. Uutistoimisto AFP:n haastattelussa Wambui myönsi Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n testosteronirajan koskevan häntä.

– Olen erittäin pettynyt. Minulla ei ole intoa jatkaa harjoittelua, koska en tiedä, mitä varten harjoittelisin, Wambui sanoi.

Testosteroniraja on voimassa 400 metrin ja mailin välisillä juoksumatkoilla naisten sarjoissa Rion olympiavoittajan Caster Semenyan hävittyä valituksensa Urheilun kansainvälisessä välitystuomioistuimessa CASissa. Testosteroniraja ei kuitenkaan koske kaikkia naisten sarjan osallistujia, vaan ainoastaan XY-sukupuolikromosomin omaavia naisten sarjan kilpailijoita, joilla on korkeat testosteroniarvot. Yleensä miehillä on XY-kromosomi, naisilla XX-kromosomi.

Epäilyjä ilmassa jo aiemmin

Wambuin tunnustuksen myötä nyt tiedetään, että Rion olympialaisten naisten 800 metrin koko mitalikolmikko – Semenya, Francine Niyonsaba ja Wambui – kuuluu testosteronisäännön piiriin. Niyonsaba kertoi omalta kohdaltaan asiasta huhtikuussa.

Tätä oli jo aiemmin epäilty julkisuudessa.

– Olihan se rehellisesti vähän huvittavan näköistä. Näytti siltä kuin naisten kisa olisi juostu siellä takana ja edellä olisivat olleet muut, suomalaisjuoksija Sara Kuivisto kommentoi Rion olympiafinaalia jälkikäteen STT:lle.

Semenyan tavoin Wambui ei aio ryhtyä alentamaan testosteroniarvojaan lääkityksellä. Hän ei myöskään usko pystyvänsä siirtymään pitemmille juoksumatkoille, joita sääntö ei koske.

– En aio ottaa lääkitystä, koska en ole sairas enkä tiedä, miten kehoon laitettavat kemialliset aineet vaikuttavat myöhemmin, Wambui sanoi.

Kenian yleisurheiluliitto kannattaa IAAF:n sääntöä naisten sarjan osallistumisoikeuden rajaamisesta.

– Tämä on asia on kuplinut erityisesti, kun meidän omat urheilijamme ovat valittaneet, kun he ovat joutuneet juoksemaan näitä korkean testosteronin naisia vastaan. Meidän täytyy olla realistisia, että näillä urheilijoilla on etu muihin verrattuna, Kenian yleisurheiluliiton edustaja Barnabas Korir sanoi.

Etelä-Afrikan urheiluministeriö ja yleisurheiluliitto aikovat vielä valittaa CAS:n testosteronisäännöstä tekemästä päätöksestä.