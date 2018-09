"Wadan päätöksessä kiireen ja hätäilyn makua"

Maailman antidopingneuvosto palautti Venäjän antidopingtoiminnan toimivaltuudet

Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin vt. pääsihteeri Petteri Lindblom harmittelee kiirettä, jolla Maailman antidopingneuvosto Wada palautti toimivaltuudet Venäjän antidopingtoiminnalle. Wadan hallitus äänesti Venäjän valtuuksien puolesta torstaina Seychelleillä, vajaa viikko aiheeseen liittyvän raportin julkistamisen jälkeen.

– Tämä asia olisi pitänyt lykätä marraskuun kokoukseen. Tässä on kiireen ja hätäilyn makua, Lindblom sanoi STT:lle.

Wada poisti Venäjän antidopigtoimikunta Rusadan ja Moskovan dopinglaboratorion valtuudet vuonna 2015 valtiojohtoisen dopingjärjestelmän vuoksi. Päätös johti useissa lajeissa venäläisten urheilijoiden sulkemiseen kansainvälisistä kilpailuista.

Wadan torstainen linjaus tasoittaa venäläisurheilijoiden paluuta kansainvälisiin kilpailuihin. Lindblomin mukaan puhtaat urheilijat ovat tervetulleita kisoihin, mutta dopingvalvonnan pitää olla kunnossa ja biologisten passien tietojen käytössä.

Lindblomin mukaan antidopingjärjestöissä on selvä halu saada Venäjä toimivaltaiseksi, mutta maan pitäisi täyttää sille asetetut ehdot.

Väärä marssijärjestys

Viime vuonna Wada edellytti Venäjältä, että toimivaltuuksien palauttaminen vaatii muun muassa pääsyä Moskovan dopinglaboratorion tietokantoihin ja dopingnäytteisiin.

– Venäjän olisi vuoden 2017 suunnitelman mukaan pitänyt myös tunnustaa Richard McLarenin raportin tiedot. Sitä he eivät ole tehneet, Lindblom sanoi.

Torstaina Wada kertoi toimivaltuuksien palauttamisen takaavan, että Wada pääsee käsiksi Rusadan testinäytteisiin ja tietokantoihin. Lindblomin mukaan järjestys on väärä.

– Wadan tutkijoiden olisi ensin pitänyt päästä tutkimaan Rusadan näytteitä ja vasta sitten olisi voitu päättää toimivaltuuksien palauttamisesta, Lindblom sanoi.

Venäjän antidopingtoiminta on Lindblomin mukaan kuitenkin mennyt oikeaan suuntaan. Rusadaa on uudistettu, ja SUEK on ollut apuna.

– Me koulutimme Suomessa Venäjän erivapauslautakunnan jäseniä, Lindblom kertoi.