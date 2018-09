Vuokattiin ja Rukalle lumilajien osaamiskeskittymä – "maailman johtava" sellainen

Torstai oli toivoa täynnä, kun Helsingissä laitettiin nimet paperiin Sotkamon Vuokatin ja Kuusamon Rukan alueelle rakentuvan lumilajien olympiavalmennuskeskuksen puolesta. Toiveissa on kansainväliseen suomalaismenestykseen vievä "maailman johtava" keskus.

Olympiakomitean, Vuokatin Urheiluopiston, Sotkamon kunnan ja Kuusamon kaupungin sekä neljän lumilajien lajiliiton allekirjoittama hanke luo Vuokatti-Rukan alueelle keskitetyt palvelut tulevaisuuden toivoille. Asiantuntijuutta yli lajirajojen, paljon huippuvalmennusta ja -olosuhdetta ja siitä paljon puhutusta "urheilijan arjesta" helpon tekemistä. Yhden luukun periaatteella, kuten Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kuvaa.

– Meidän pähkinät ei riitä toisenlaiseen toimintatapaan. Jos meillä olisi rajattomat resurssit, voisimme rakentaa jokaisen (urheilijan) kotipaikkakunnalle kaikki kuntoon. Mutta kun ei ole, on järkevää rakentaa edes jonnekin ja palvella samasta kohteesta mahdollisimman monta urheilijaa. Siitä on kysymys, Lehtimäki toteaa.

– Keskittäminen ei tietenkään tarkoita, että toiminta loppuu muualta. Tarvitsemme maanlaajuista toimintaa jok'ikisessä näissä mukana olevissa lajeissa, Lehtimäki muistuttaa vielä.

"Kansainvälistä imua tulee"

Sopijapuolet ovat päättäneet laajoista resursseista Vuokattiin ja Rukalle. Resurssit pitävät sisällään muun muassa taloudellista panostusta, rakentamista, työntekijöitä ja olosuhteisiin liittyviä investointeja. Ja kaikesta rakentuu sitten se "maailman johtava" lumilajien valmennuskeskus.

– Se on rohkeasti sanottu, ja vähän mietittiin, voimmeko niin sanoa. Mutta kiinalaiset ovat katsastaneet yli 20 keskusta (maailmalla), ja valitsivat Vuokatin. Ja kun lumiraja pakenee koko ajan pohjoiseen, meillä on etua verrattuna eurooppalaisiin kilpailijoihin. Ja kyllä osaamisresurssimme on valtava. Joten kansainvälistä imua tulee, uskon niin, Lehtimäki uhkuu.

Kuntaosapuolilla painottuvat tietysti toiveet etenkin talouspuolella. Sotkamossa ja Kuusamossa puhutaan "elinvoimatekijästä".

– Kyllä me odotamme, että se jo olemassa oleva kasvaa. Ja sitä kautta syntyy ihan oikeita työpaikkoja, Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen sanoo.