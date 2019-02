Vuoden valmentaja -palkinto Ouluun – Jukka Vähäkangas on suomalaisen pikajuoksun kultakaivos

Jukka Vähäkangas valmensi Eetu Rantalan ja Anniina Kortetmaan sadan metrin SM-kultamitalisteiksi.



Kun Pohjois-Pohjanmaan Vuoden valmentaja -palkinnon saaja julkistettiin, lavalle käveli vaatimaton mies. Puhe suuntautui nopeasti pois itsestä, ja kiitokset sinkoilivat eri suuntiin.



– Vilpittömät kiitokset kaikille tästä kunnianosoituksesta. Omistan tämän tunnustuksen Suomen nopeimmalle naiselle (Anniina Kortetmaa) ja miehelle (Eetu Rantala), Jukka Vähäkangas sanoi.



Vähäkangas peittosi äänestyksessä kovan kaksikon, kun taakse jäivät Oulun Kärppien miesten ja naisten joukkueiden suomenmestarivalmentajat Mikko Manner ja Mira Kuisma.



– Olin todella yllättynyt valinnastani, koska myös Mikko Manner oli ehdolla. Ihailen häntä suuresti valmentajana ja persoonana. On huikeaa, miten hän saa joukkueensa pelaamaan ja miten hän on esiintynyt tiukoissa paikoissa ja menestyksen hetkellä, Vähäkangas ylisti.



Lavalle nousua Vähäkangas ei osannut jännittää, sillä opettajana työskentelevä mies esiintyy ihmisjoukkojen edessä lähes päivittäin.



Gaalaillan jälkeisenä aamuna keskittyminen on jo tiukasti pikajuoksussa.



– Tässä ei voi isommin juhlia, koska Eetu tuli eilen Ouluun. Meillä on aamulla harjoitukset. Juhlat tekemästämme työstä on juhlittu jo aikaisemmin.

Vuoden urheilijana palkittiin Enni Rukajärvi, Elämänura-palkinnolla Seppo Sammelvuo sekä Vuoden joukkueena Shitty City Rollers.