Voitto lipesi OLS:lta päätöserässä – pohjoisesta voiton hakeneen Oilersin takalinjoilla on vahva oululaisedustus

OLS:n lauantai miesten salibandyliigassa sai mollivoittoisen päätöksen, kun Oulussa vieraillut Oilers puristi päätöserässä takamatkalta 5–6-voittoon.

Kun seurasi espoolaisen Oilersin puolustusta, silmiin pisti alakerran oululaisvetoisuus. Jo viime kaudella puolustuksessa häärivät oululaisille tutut Antti Suomela ja Kalle Keskitalo. Viime kesänä herrat saivat seurakseen liigan parhaimpiin pallollisiin puolustajiin kuuluvan Matias Veikkolan.

OLS:n juniorimyllyssä marinoitunut mies aloitteli liigauraansa vuosina 2013–2016. Sen jälkeen Veikkola hyvästeli Oulun ja matkasi Etelä-Pohjanmaalle Seinäjoen Peliveljien vahvuuteen.

Kolme kautta SPV:ssä valmistivat Veikkolaa uudelle tasolle. Parhaimmalla kaudellaan hän nakutti puolustajan tontilta 36 pistettä.

– Silloin tuli oikea aika siirtyä vähän isompiin ympyröihin. SPV:ssä sain lyötyä hyvin läpi.

SPV:ssä Veikkola osallistui puolustajan paikalta aktiivisesti hyökkäyksiin. Oilersin mukana hän haluaa nousta pelaajana vielä uudelle tasolle.

1995 syntynyt pelaaja on päässyt haistelemaan maajoukkuetunnelmaa yli kymmenen ottelun verran.

– Pakille pisteet ovat toki aina plussaa. Oilersissa olen pelin rytmittäjä, mutta SPV:ssä minulta odotettiin enemmän tulosta.

– Ajattelin, että nyt Oilersin kanssa on hyvä kehittyä. Kesän maajoukkueleirillä minulta repesi takareisi, minkä takia jouduin olemaan joistain pelitapahtumista poissa. Myös polvi on välillä oikutellut, mutta nyt mies on taas kunnossa.

Veikkolan mukaan Espooseen muuttamista helpotti se, että kaupungista löytyi tuttuja kasvoja OLS-ajoilta.

– Suomelan kanssa asumme samassa talossa vierekkäisissä rapuissa. Oilersissa on myös paljon maajoukkuetuttuja, mikä helpotti sopeutumista.

OLS:lta kelpo taistelu – ja tuttu tulos

Lauantaina jatkui OLS:n tämän kauden kurimus kärkinippuja vastaan. OLS ei ole voittanut vielä yhtään viime kevään pudotuspelijoukkueista, joita se on kauden aikana kohdannut.

Tappiosta huolimatta kotijoukkue esitti hyvän taistelun laatujoukkuetta vastaan. Etenkin toinen erä oli Luistinseuralta väkevä, ja se oli parhaimmillaan kahden maalin johdossa.

Pisteiden osalta oululaisista kunnostautuivat Mika Hirsikorpi (2+0) ja hyökkäystaitojaan väläytellyt Riku Ruonakangas (2+0). Vierailijoista tehokkaimmalla pelipäällä oli hattutempun iskenyt Sylvester Raikamo.

Alkukauden aikana OLS:n riesana ovat olleet useat loukkaantumiset. Viime aikoina vahvuudesta on puuttunut puolen tusinan verran pelaajia.

Tähän reagoitiin tällä viikolla, kun OLS:lle ennestään tuttu Niko-Petteri Holappa tuli paikkaamaan joukkueen alakertaa. Edellisen kerran 26-vuotias puolustaja edusti keltasinisiä kaudella 2017–2018.

– Eiköhän joulukuun 8. päivä pelattavaan SPV-peliin mennä aika lailla samalla kokoonpanolla kuin nyt. Eipä sen jälkeenkään kovin moni pelaaja ole tulossa takaisin, päävalmentaja Jani Lipsanen kertoi.