Voi hyvänen aika, Janne Hietanen henkäisi, kun kuuli Julius Körkön maalimäärän – Kaleva Cupin lohkot arvottiin perjantaina

Jalkapallo 50. Kaleva Cup

Pöydällä on kulho, kulhossa on palloja ja jokaisen pallon sisällä on paperilappu, johon on kirjoitettu joukkueen nimi.

Jos Janne Hietanen nostaa OTP:n pallon, hän tuntee pientä nostalgista värinää. Jos Julius Körkkö arpoo HauPa:n sopivaan lohkoon, hän on tyytyväinen.

Kaleva Cupin arpojat ovat eri sukupolvea, mutta heitä yhdistää jo nyt monta asiaa. Hietanen voitti Kaleva Cupin maalikuninkuuden vuonna 1989, HauPa:n tykki Körkkö sai saman kunnian vuosina 2017 ja 2018. Molemmat ovat myös nappulaturnauksen mestareita.

Körkkö pelasi turnauksessa kolme kertaa ja eteni kaikkien aikojen maalitykiksi. Viime vuoden huima 17 osuman saldo nosti haukiputaalaisen yhteensä 31 maaliin.

– Voi hyvänen aika. Muistan, kuinka meidän aikana tehtiin paljon vähemmän..., Hietanen henkäisee.

Hietasesta tuli aikuisena pitkän linjan ammattilaispelaaja, joka esiintyi myös Suomen A-maajoukkueen paidassa 16 kertaa. Oululainen pelasi juniorivuosien jälkeen merkittäviä otteluita isoilla stadioneilla, mutta Kaleva Cupista jäi silti muistikuva tallelokeroon.

– Muistan, kuinka finaalissa tasoitimme ihan lopussa, olisiko ollut jopa lisäajalla. Sitten voitimme rankkarikisan. Olimme toki käyneet turnauksissa, mutta Kaleva Cup oli odotettu, koska sitä pidettiin isona juttuna, Hietanen muistelee.

Vuoden 1989 turnaus oli kovatasoinen, sillä Hietasen lisäksi tähdistöjoukkueessa olivat muun muassa Teemu Tainio, Jari Ilola ja Jarkko Okkonen. OTP:n mestarijoukkueen runkopelaajat voittivat seurassa vielä syksyllä 1995 B-juniorien Suomen mestaruuden.

Kaleva Cupin arvonta tehtiin kauppakeskus Valkeassa perjantaina.

Kaleva Cup vuosimallia 2019 on juhlaturnaus, sillä nappulaturnaus pelataan jo 50. kerran. Turnaus järjestetään 23.–25. elokuuta Heinäpään kentillä.

Körkkö ei enää pääse mukaan, sillä hän on 13-vuotias. Turnaus on tarkoitettu P12- ja T12-ikäluokille.

Vaikka Körkkö on erinomainen maalintekijä, hänen paras muistonsa Kaleva Cupista kertoo siitä, että kyse on kuitenkin joukkuepelistä.

– Kyllä se on tasoitusmaalimme vuoden 2017 finaalissa. Joukkuekaverini (Saku Sipola) puski ihan viimeisillä sekunneilla tasoitusmaalin Tervarit-junioreita vastaan.

Sitten HauPa voitti rankkarikisan, joten muisto on hämmentävän samanlainen Hietasen kanssa.

Körkkö pelaa nyt Tervarien ja HauPa:n 2005-syntyneiden yhdistelmäjoukkueessa muun muassa Puolen Suomen liigaa. Hän on tehnyt myös kaksi viikon reissua Venetsiaan, missä haukiputaalainen on treenannut Venezia FC:n kanssa. Seuran edustusjoukkue pelaa Italian toiseksi korkeimmalla tasolla Serie B:ssä.

– Ainakin tempo on siellä kovempi ja pelaajat tulevat lujaa palloon. Olen silti pystynyt tekemään maaleja, Körkkö kertoo.

Hän lähtee vielä uudestaan Italiaan ja tällä kertaa ohjelmassa on myös otteluita.

– Pelaamme yhdessä turnauksessa, harjoittelemme välissä ja sitten on vielä yksi peli. Minut on otettu hyvin joukkueeseen vastaan. Se on huomioitu, etten puhu italiaa.

Hietanen pelasi pikkujuniorina vielä hyökkääjänä, mutta pudottautui hiljalleen toppariksi ja laitapuolustajaksi. Komean uran tehneellä oululaisella on yksinkertainen, mutta pätevä ohje 13-vuotiaalle Körkölle.

– Kovasti intoa ja uskoa omiin kykyihin. Palkinto tulee harjoittelun kautta.

