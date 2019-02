Viranomaiset tekivät dopingratsian Seefeldissä, yksi napattiin kesken verensiirron – yhdeksän henkilöä pidätetty, joukossa kaksi itävaltalaishiihtäjää

Suoneniskentä on yksi lääketieteen historiaan jääneistä hengenvaarallisista hoitokeinoista. Ehkä Itävallan liittovaltion keskusrikospoliisi osoitti ironista huumorintajua, kun se tiedotti nimenneensä Operaatio Suoneniskuksi eli Operation Aderlassiksi Seefeldin MM-hiihtojen yhteydessä julki tulleen antidopingoperaationsa.

Itävallan ja Saksan viranomaisten yhteisoperaatio iski keskiviikkona yhdeksässä eri paikassa ja johti yhdeksän henkilön pidätykseen. Heistä viisi on Seefeldissä pidätettyjä urheilijoita.

Poliisi kertoi, että yksi epäillyistä napattiin kesken verensiirron neula suonessa kiinni.

Suomen Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Mika Kulmala kertoi STT:lle, ettei Suomen joukkueen tiloihin ole tehty ratsiaa.

Pidätetyistä urheilijoista kaksi on Itävallasta, kaksi Virosta ja yksi Kazakstanista. Poliisi ei kertonut nimiä, mutta Itävallan joukkue vahvisti, että pidätetyt itävaltalaishiihtäjät ovat Dominik Baldauf ja Max Hauke.

Seefeldin parisprintissä Baldauf ja Hauke sijoittuivat kuudenneksi. Hauke oli ilmoitettu keskiviikon 15 kilometrin kisaan, mutta hän jäi pois. Myös Viron Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv sekä Kazakstanin kaksinkertainen MM-pronssimitalisti Aleksei Poltoranin jäivät viime hetkessä sivuun 15 kilometriltä.

"Huijarit eivät kuulu ladulle"

– Huijarit eivät kuulu ladulle, tuore pronssimitalisti Iivo Niskanen totesi Seefeldin MM-kisoissa keskiviikkona esiin nousseesta dopingjupakasta.

Niskanen oli kilpailunsa jälkeen alustavien tietojen varassa. Epäiltyinä on itävaltalaisia, virolaisia ja kazakstanilaisia hiihtäjiä. Muun muassa tuttu kilpakumppani, Kazakstanin Aleksei Poltoranin jätti keskiviikon kisan hiihtämättä.

– En tiedä faktoja, kuulin jotain poliiseista.

Niskasen mukaan ei voi olla pettynyt, jos poliisi saa huijareita kiinni huippu-urheilussa.

– On parempi, että huijarit eivät ole ladulla. He eivät kuulu sinne.

Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi piti dopingepäilyjä lajin maineen kannalta surullisina, mutta oli Niskasen tavoin tyytyväinen siitä, että vilpin tekijät saadaan kiinni.

– On vähän epäuskoinen olo. Ikävän asian toinen puoli on se, että jos vilppiin sortuu, siitä jää kiinni, Haapasalmi totesi.

Maajoukkuehiihtäjä Ristomatti Hakola arvioi, etteivät dopingepäilyt ole hiihdolle parasta markkinointia.

– En tiedä, mitä on tapahtunut. Vaikea lähteä sanomaan, Hakola totesi. Hän kuuli dopingratsioista ja epäilyistä kisan jälkeen tv-haastattelussa.

Dopinglaboratorio Erfurtissa

Toiminnan keskuspaikka on ollut Saksan Erfurtissa sijaitseva dopinglaboratorio ja keskushenkilö saksalainen urheilulääkäri Mark S. Useiden tiedotusvälineiden mukaan kyseessä on Gerolsteiner-pyöräilytallin entinen lääkäri Mark Schmidt, jonka nimi on aiemmin yhdistetty veridopingiin pyöräilyn yhteydessä.

Ranskan ympäriajossa 2008 dopingista kärynnyt itävaltalainen pyöräilijä Bernhard Kohl syytti Schmidtiä osallisuudesta dopingrikkeeseensä. Kohl kuitenkin hävisi kiistan oikeudessa.

Tiedotustilaisuudessa Innsbruckissa keskiviikkoiltapäivänä puhunut Itävallan keskusrikospoliisin edustaja Dieter Csefan kertoi, että dopingverkosto oli ilmeisesti toiminut kansainvälisesti yli viisi vuotta.

– Tämä koskee varmasti muitakin urheilulajeja, Csefan sanoi.

Dürr laukaisi tutkinnan

Tutkinnan sysäsi liikkeelle itävaltalainen hiihtäjä Johannes Dürr, joka kärysi 2014 Sotshin talviolympialaisissa epo-hormonista. Hän kertoi Seefeldin MM-kisojen alla antamassaan haastattelussa saaneensa veridopingia Saksassa, muttei paljastanut dopingin käytössä avustaneiden nimiä.

Ennen Dürrin käryä Itävallan maastohiihto oli edellisen kerran dopingskandaalin keskellä Torinon 2006 talviolympialaisissa. Joukkueen reaktiot vaihtelivat epäuskosta vastuun sysäämiseen Baldaufin ja Hauken niskaan.

– Kun ajattelee meidän lähihistoriaamme, tuntuu käsittämättömältä, että tällaista voi tapahtua, hiihtäjä Luis Stadlober sanoi.

Itävallan maastohiihdon ja ampumahiihdon lajipäällikkö Markus Gandler sanoi toivovansa, että urheilijoita dopingin käytössä avustaneet taustahenkilöt jäisivät kiinni.

– Idioottien kokoelma. Miten tyhmä täytyy olla, että ottaa MM-kotikisoissa tuollaisen riskin, Gandler sanoi Die Presselle.