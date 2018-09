Vimpelin Vedon pelinjohtaja Sami-Petteri Kivimäki vaihtaa pesäpallon jalkapalloon

Kaksi Suomen mestaruutta voittanut pelinjohtaja aloittaa lokakuussa SJK:n liiketoimintajohtajana. "Haluan mitata omia rajojani ja pesäpallon puolella etenemismahdollisuuksia ei ole enää tarjolla", Kivimäki perustelee.

Vimpelin Vedon pelinjohtaja Sami-Petteri Kivimäki on nimetty Seinäjoen Jalkapallokerhon liiketoimintaa pyörittävän SJK-konsernin yhtiöiden liiketoimintajohtajaksi.

Kivimäki voitti Vimpelin pelinjohtajana kaksi Suomen mestaruutta. Hänet on valittu miesten superpesiksessä kaksi kertaa ja naisten superpesiksessä kerran Vuoden pelinjohtajaksi.

– Maailmansivu on pitkä ja tulevaisuutta on vaikea ennakoida, mutta kyllä lähtökohta on, että ura pelinjohtajana on ohi. Se on tämän hetken fiilis.

– Minulla on ollut pitkään tavoitteena työskennellä ammattilaisurheilun parissa ja urheilujohtamisen puolella. Uudessa pestissä nämä asiat yhdistyvät, Kivimäki perustelee hyppäystään.

SJK-konsernilla on monipuolista liiketoimintaa. Liigatason jalkapalloseuran pyörittämisen lisäksi konserni omistaa jalkapallostadionin ja -hallin, tuottaa media- ja hyvinvointipalveluita sekä hallinnoi asunto- ja osakeomistuksia. Lähitulevaisuudessa näitä toimintoja on tarkoitus yhdistää.

Kivimäen lisäksi tätä työtä on palkattu johtamaan Heikki Leppänen. Hän on konsernin uusi talousjohtaja.

SJK:ssa Sami-Petteri Kivimäki pääsee työskentelemään ammattilaisorganisaatiossa ja vieläpä omassa synnyinkaupungissaan. KUVA: Tomi Kosonen

Mistä se kertoo, että menestynyt ja arvostettu pelinjohtaja laittaa viuhkan naulaan vain 34 vuoden iässä?

Kivimäki on hetken hiljaa ennen kuin vastaa.

– Pesäpallossa on ammattimainen vaatimustaso, mutta resurssit ovat korkeintaan puoliammattilaistasoa. Haluan mitata omia rajojani ja pesäpallon puolella sellaisia etenemismahdollisuuksia ei ole enää tarjolla.

– Olen pelinjohtamisen ohella ollut asiakkuuspäällikkönä paikallisessa yrityksessä sekä tehnyt keikkaa työelämän esimies­valmentajana. Lisäksi olen viimeistellyt liiketalouden opintojani. On pitänyt tehdä liikaa kompromisseja.

Kivimäki ei ole ensimmäinen huippupelinjohtaja, joka jättäytyy sivuun suoraan huipulta. Muun muassa Mikko Korhonen, Mikko Huotari, Janne Vuorinen, Petri Pennanen, Jussi Järvinen ja Jari Alasmäki ovat tehneet aiemmin saman ratkaisun.

– Mitä intohimoisemmin tätä (pesäpalloa) tekee, sitä nopeammin rajat tulevat vastaan.

– En puhu nyt Vimpelin Vedosta, mutta isossa kuvassa toivoisin pesäpallon urheilujohtamisen kehittyvän niin, että valmentamisesta ja valmentajista pystyttäisiin pitämään hyvää huolta. Nyt seurojen voimavarat ja osaaminen eivät siihen aina riitä, Kivimäki toteaa.